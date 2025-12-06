Language
    पूर्व विधायक सुरेश तिवारी समेत छह पर केस, महिला पर हमला व अभद्रता का आरोप

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:21 PM (IST)

    देवरिया में पूर्व विधायक सुरेश तिवारी समेत छह लोगों पर महिला से अभद्रता और हमले का आरोप लगा है। पीड़िता के अनुसार, सुरेश तिवारी के कहने पर आरोपियों ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुरेश तिवारी, पूर्व विधायक, बरहज/रुद्रपुर। जागरण

    जागरण संवाददाता, देवरिया। बरहज के पूर्व विधायक सुरेश तिवारी के कहने पर कई लोगों ने महिला के घर में घुसकर अभद्रता की। महिला के बच्चे को जान से मारने का प्रयास किया। पीड़िता की तहरीर पर रुद्रपुर पुलिस ने पूर्व विधायक समेत छह पर छेड़खानी, हत्या का प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    महिला का आरोप है कि तीन दिसंबर की शाम करीब पांच बजे राकेश कोहार पुत्र स्व. महंत कोहार, अमिता कोहार व अनुष्का कोहार पुत्री राकेश, उषा मल्ल पत्नी मुख्तार मल्ल और प्रेमलता पत्नी वकील मल्ल समेत कई लोग जबरन उसके घर में घुस आए। सभी ने मिलकर मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

    तहरीर में आरोप है कि राकेश कोहार ने महिला की इज्जत पर हाथ डालते हुए उसका कपड़ा फाड़ दिया। इसी दौरान उसके पांच वर्षीय बेटे का गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई। प्रार्थनी का कहना है कि झगड़े का वीडियो उसके पास मौजूद है। हमलावरों ने पूर्व विधायक सुरेश तिवारी के कहने पर यह हमला किया।

    थाना रुद्रपुर के प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।