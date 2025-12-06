पूर्व विधायक सुरेश तिवारी समेत छह पर केस, महिला पर हमला व अभद्रता का आरोप

जागरण संवाददाता, देवरिया। बरहज के पूर्व विधायक सुरेश तिवारी के कहने पर कई लोगों ने महिला के घर में घुसकर अभद्रता की। महिला के बच्चे को जान से मारने का प्रयास किया। पीड़िता की तहरीर पर रुद्रपुर पुलिस ने पूर्व विधायक समेत छह पर छेड़खानी, हत्या का प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महिला का आरोप है कि तीन दिसंबर की शाम करीब पांच बजे राकेश कोहार पुत्र स्व. महंत कोहार, अमिता कोहार व अनुष्का कोहार पुत्री राकेश, उषा मल्ल पत्नी मुख्तार मल्ल और प्रेमलता पत्नी वकील मल्ल समेत कई लोग जबरन उसके घर में घुस आए। सभी ने मिलकर मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।