    नशे में धुत युवक ने दलित महिला के साथ छेड़छाड़ कर फाड़े कपड़े, पीड़िता की मां के सिर पर ईंट से किया वार

    By Vinod Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:31 PM (IST)

    देवरिया के गौरीबाजार में एक दलित महिला ने आरोप लगाया है कि शराब के नशे में धुत एक युवक ने उसके घर में घुसकर छेड़खानी की और कपड़े फाड़ दिए। विरोध करने ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जागरण देवरिया। गौरीबाजार में शराब के नशे में धुत युवक द्वारा घर में घुसकर छेड़खानी करने व कपड़े फाड़ने का आरोप दलित महिला ने लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं के साथ एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

    थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती का आरोप है कि देवानंद यादव शराब के नशे में धुत होकर उसके घर में घुस गया। अकेला देखकर छेड़खानी व जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर कपड़े फाड़ दिए।

    शोर मचाने पर गोशाला से निकलकर बचाने आई मां को आरोपित ने अपशब्द कहा और ईंट से सिर पर प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले युवक भाग गया, लेकिन उसके जाने के बाद दोबारा घर में घुस आया व धमकी दी।