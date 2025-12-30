देवरिया-हाटा मार्ग बनेगा हाईटेक, योगी सरकार ने जारी की 74.81 करोड़ की धनराशि

जागरण संवाददाता, देवरिया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की पहल पर देवरिया–हाटा मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को शासन से स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही 74.81 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और शीघ्र ही निर्माण कार्य आरंभ होने की संभावना है।

देवरिया–हाटा मार्ग जिले को कुशीनगर से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है, जो हाटा में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है। इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन चलते हैं। बढ़ते यातायात दबाव और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजकर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की मांग की थी, जिसे शासन ने मंजूरी दे दी।

यह परियोजना 7481.74 लाख रुपये की लागत से प्रांतीय लोक निर्माण खंड, देवरिया द्वारा कराई जाएगी। वर्तमान में यह सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी है, जिसे दोनों ओर डेढ़-डेढ़ मीटर पिच बढ़ाकर चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों तरफ एक-एक मीटर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी तथा प्रमुख चौराहों पर नालियों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे जलनिकासी की समस्या से भी निजात मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि करीब आठ माह पूर्व पड़ियापार में राजकीय महाविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देवरिया–हाटा मार्ग के चौड़ीकरण, देवरिया–कसया मार्ग को फोरलेन कराने तथा आनंदनगर–सोनहुला मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों को शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन दिया था, जो अब धरातल पर उतरता दिख रहा है।

धन स्वीकृति की सूचना मिलते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय कुमार पांडेय, राजू सिंह, मुंशी सिंह, वेद व्यास सिंह, हरिकेश यादव, शैलेश्वर पटेल, पिंटू और अरविंद द्विवेदी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर बताया।