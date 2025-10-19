देवरिया में युवक ने की ट्रेन के आगे कूदकर जान देने की कोशिश, यात्रियों की सूझबूझ आई काम
देवरिया रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों की सतर्कता से उसकी जान बच गई। घायल युवक बिहार का रहने वाला है। लोगों ने उसे पटरी से खींचकर बचाया और अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसकी हालत नाज़ुक बनी हुई है। पुलिस ने उसके परिवार को सूचित कर दिया है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। सदर रेलवे स्टेशन के चिरैया ढाला के समीप शनिवार की सुबह एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान करने की कोशिश की। यहां मौके पर मौजूद यात्रियों ने की सूझबूझ से उसकी जान बच गई।
घायल युवक की पहचान 22 वर्षीय विशाल कुमार पुत्र मुकेश कुमार, निवासी बनकटवा वार्ड, जिला पूर्वी चंपारण, बेतिया बिहार के रूप में हुई। सुबह ढाला के समीप वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा और अचानक आती हुई ट्रेन के सामने कूदने की कोशिश की।
मौके पर मौजूद लोगों ने जब युवक की हरकत देखी तो शोर मचाया और उसे रोकने की कोशिश की। ट्रेन के पास पहुंचने से पहले ही कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए युवक को धक्का देकर पटरी से दूर खींच लिया।
इस दौरान युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में लोगों ने घटना की सूचना जीआरपी को दी। जीआरपी और आरपीएफ की टीमें मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज भेज दिया। गया।
डॉक्टरों के अनुसार युवक के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने युवक के स्वजन को सूचना दी है।
