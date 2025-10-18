दीपावली-छठ पर रेलवे का तोहफा: कोलकाता-गोरखपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, नोट कर लें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, सिवान। रेलवे प्रशासन द्वारा दीपावाली एवं छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 03133/03134 कोलकाता-गोरखपुर-कोलकाता अनारक्षित वाया छपरा, सिवान, देवरिया सदर पूजा विशेष गाड़ी का संचालन कोलकाता से 24 अक्टूबर शुक्रवार को तथा गोरखपुर से 25 अक्टूबर शनिवार को किया जाएगा।

इस संबंध में वाराणसी मंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 03133 कोलकाता-गोरखपुर अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 24 अक्टूबर शुक्रवार को कोलकाता से 23.55 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन नैहाटी, बैण्डेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, बरौनी, शाहपुर पटोरी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान से 15.25 बजे, भटनी तथा देवरिया सदर छूटकर गोरखपुर 18.00 बजे पहुंचेगी।