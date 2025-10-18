दीपावली-छठ पर रेलवे का तोहफा: कोलकाता-गोरखपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, नोट कर लें शेड्यूल
रेलवे प्रशासन दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए कोलकाता-गोरखपुर के बीच एक विशेष ट्रेन चलाएगा। 03133/03134 कोलकाता-गोरखपुर-कोलकाता अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन छपरा, सिवान, देवरिया सदर के रास्ते चलेगी। यह ट्रेन 24 अक्टूबर को कोलकाता से और 25 अक्टूबर को गोरखपुर से रवाना होगी। ट्रेन का रूट और समय रेलवे द्वारा जारी कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, सिवान। रेलवे प्रशासन द्वारा दीपावाली एवं छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 03133/03134 कोलकाता-गोरखपुर-कोलकाता अनारक्षित वाया छपरा, सिवान, देवरिया सदर पूजा विशेष गाड़ी का संचालन कोलकाता से 24 अक्टूबर शुक्रवार को तथा गोरखपुर से 25 अक्टूबर शनिवार को किया जाएगा।
इस संबंध में वाराणसी मंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 03133 कोलकाता-गोरखपुर अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 24 अक्टूबर शुक्रवार को कोलकाता से 23.55 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन नैहाटी, बैण्डेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, बरौनी, शाहपुर पटोरी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान से 15.25 बजे, भटनी तथा देवरिया सदर छूटकर गोरखपुर 18.00 बजे पहुंचेगी।
वहीं बताया कि वापसी यात्रा में 03134 गोरखपुर-कोलकाता अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 25 अक्टूबर शनिवार को गोरखपुर से 21.00 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 22.02 बजे, भटनी से 22.25 बजे, सिवान से 23.15 बजे, दूसरे दिन छपरा छूटकर विभिन्न स्टेशन होते हुए कोलकाता 15.15 बजे पहुंचेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।