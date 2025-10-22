देवरिया में आयुर्वेदिक अस्पताल के योग टीचर ने फांसी लगाकर दे दी जान, सामने आई यह वजह 

जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के वार्ड नंबर 28 रामनाथ देवरिया के रहने वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में एक योग टीचर ने घरेलू कलह में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन और आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। एडीशनल एसपी और कोतवाली प्रभारी ने टीम के साथ मौके पर पहुंच कर जांच की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें