Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    देवरिया में आयुर्वेदिक अस्पताल के योग टीचर ने फांसी लगाकर दे दी जान, सामने आई यह वजह 

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:28 AM (IST)

    देवरिया में एक आयुर्वेदिक अस्पताल के योग शिक्षक सुनील कुमार ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुनील की पत्नी मायके में हैं और उनके तीन बच्चे हैं। पारिवारिक विवादों से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। जागरण

    जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के वार्ड नंबर 28 रामनाथ देवरिया के रहने वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में एक योग टीचर ने घरेलू कलह में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन और आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। एडीशनल एसपी और कोतवाली प्रभारी ने टीम के साथ मौके पर पहुंच कर जांच की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वजन के अनुसार, आयुर्वेदिक अस्पताल में योग टीचर सुनील कुमार (36 वर्षीय) पुत्र मुन्नी लाल मंगलवार रात करीब आठ बजे कमरा बंद कर पंखे से लटक गए। ज्यादा समय तक कमरा बंद रहने से परिवार के लोगों को कुष्ठ अनहोनी की आशंका होने लगी। कमरा खुलवाने पर नहीं खुलने पर घर वालों ने दरवाजा तोड़ दिया, सामने पंखे से लटकता शव.देखकर होश उड़ गए। स्वजन की सूचना पर मौके पर सदर एडिशनल संजय रेड्डी और सदर कोतवाल विनोद सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और पंखे से शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

    स्वजन के अनुसार, सुनील कुमार लाला मुझहना गडौंना आयुर्वेद अस्पताल में योग टीचर थे। इनकी पत्नी का नाम माला देवी है। जो चार दिन से मायके में है। घरवालों ने बताया कि 2016 की शादी हुई थी।

    यह भी पढ़ें- देवरिया में तीन साल के मासूम बच्चे के साथ महिला ने दे दी जान, घरेलू कलह में बर्बाद हुआ परिवार

    पति-पत्नी के बीच अक्सर आपसी विवाद होते रहते थे। जिससे तंग आकर फांसी लगानी पड़ी। इनकी माता का नाम दुर्गावती देवी है। मृतक के तीन बच्चे राज तीन वर्ष, पिहू नौ वर्ष, पायल छह वर्ष हैं।