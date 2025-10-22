Language
    देवरिया में तीन साल के मासूम बच्चे के साथ महिला ने दे दी जान, घरेलू कलह में बर्बाद हुआ परिवार

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:17 AM (IST)

    देवरिया के एक गांव में घरेलू कलह के चलते एक महिला ने अपने तीन साल के बेटे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों के अनुसार, पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    घटना के बाद गांव में जुटी भीड़। वीडियो ग्रैब 

    संवाद सूत्र, लार। एक गांव में मंगलवार की देर शाम हृदयविदारक घटना होने से लोगों में सनसनी फैल गई। घरेलू कलह में एक महिला ने अपने तीन वर्षीय मासूम बेटे के साथ फंदे से लटक जान दे दी । मामले की सूचना पर सीओ सलेमपुर मनोज कुमार, प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली।

    नेमा गांव निवासी मुन्ना ठाकुर की पत्नी चंद्रकला 32 किसी बात से नाराज से होकर अपने बच्चे के साथ कमरे में चली गई। जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो स्वजन ने आवाज लगाई। कोई जवाब न मिलने पर स्वजन ने खिड़की से देखा तो वह अपने तीन वर्षीय मासूम बेटे कार्तिक तीन वर्ष के साथ फंदे से लटकी हुई थी। यह देख स्वजन बदहवास हो गए।

    घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली गांव में हलचल मच गई। पड़ोसियों और ग्रामीणों की माने तो पति-पत्नी में अक्सर विवाद हुआ करता था और अभी कुछ दिन पूर्व ग्रामीणों ने इसकी पंचायत भी किया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया।

    सीओ सलेमपुर भी मौके पर पहुंच घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया । इस बाबत सीओ सलेमपुर मनोज कुमार ने बताया कि सूचना पर मौके पर गया था । मामले की छानबीन कर घटना का कारण पता किया जा रहा है।