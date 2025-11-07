देवरिया में न्याय मांगने अर्धनग्न होकर निकली महिला, राहगीरों ने शरीर ढका
देवरिया में एक महिला अपने जेठ और देवर द्वारा पीटे जाने और कपड़े फाड़े जाने के बाद न्याय के लिए लगभग निर्वस्त्र होकर पुलिस चौकी की ओर चल पड़ी। महिला का आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद ससुराल वाले उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। पुलिस ने घटना की जानकारी से इनकार किया है, जबकि उपजिलाधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। जेठ व देवर के हाथों पिटाई और कपड़े फाड़ने से आहत महिला न्याय पाने के लिए अर्धनग्न होकर पुलिस चौकी के लिए निकल पड़ी। रोती-बिलखती महिला की दशा देखकर शर्मसार राहगीरों ने कंबल ओढ़ाकर उसका शरीर ढका। महिला का कहना है कि पति की मृत्यु के बाद परिवार के लोग उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं।
प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस ने महिला के अर्धनग्न हालत में निकलने की जानकारी से इनकार किया है। मझौलीराज इलाके की रहने वाली महिला ने बताया कि पांच वर्ष पूर्व पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद भूमि बंटवारे को लेकर जेठ, देवर और अन्य स्वजन विवाद कर प्रताड़ित करने लगे।
गुरुवार को उसने अपने हिस्से की भूमि मांगी, तो स्वजन ने घर का रास्ता बंद कर दिया। धान काटने के दौरान विवाद बढ़ गया तो उन्होंने मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। अपमान और पीड़ा से व्यथित महिला अर्धनग्न होकर पुलिस चौकी के लिए निकल गई।
रास्ते में महिलाओं ने उसे सहारा दिया। पुलिस चौकी प्रभारी रंजय ने बताया कि घटना की जानकारी पर पुलिसकर्मियों को गांव भेजा गया था। सलेमपुर कोतवाली प्रभारी महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि महिला का अपने जेठ और अन्य पट्टीदारों से विवाद है। महिला ने कोई तहरीर नहीं दी है। जेठानी का शांति भंग की आशंका में चालान किया गया है।
उपजिलाधिकारी सलेमपुर दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि मौके पर लेखपाल को भेजकर प्रकरण की जांच कराई जाएगी और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
