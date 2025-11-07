देवरिया में न्याय मांगने अर्धनग्न होकर निकली महिला, राहगीरों ने शरीर ढका

जागरण संवाददाता, देवरिया। जेठ व देवर के हाथों पिटाई और कपड़े फाड़ने से आहत महिला न्याय पाने के लिए अर्धनग्न होकर पुलिस चौकी के लिए निकल पड़ी। रोती-बिलखती महिला की दशा देखकर शर्मसार राहगीरों ने कंबल ओढ़ाकर उसका शरीर ढका। महिला का कहना है कि पति की मृत्यु के बाद परिवार के लोग उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं।

प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस ने महिला के अर्धनग्न हालत में निकलने की जानकारी से इनकार किया है। मझौलीराज इलाके की रहने वाली महिला ने बताया कि पांच वर्ष पूर्व पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद भूमि बंटवारे को लेकर जेठ, देवर और अन्य स्वजन विवाद कर प्रताड़ित करने लगे।

गुरुवार को उसने अपने हिस्से की भूमि मांगी, तो स्वजन ने घर का रास्ता बंद कर दिया। धान काटने के दौरान विवाद बढ़ गया तो उन्होंने मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। अपमान और पीड़ा से व्यथित महिला अर्धनग्न होकर पुलिस चौकी के लिए निकल गई।