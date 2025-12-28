महिला को 30 हजार का लालच देकर लूट लिए 80 हजार के गहने, पुलिस खंगाल रही CCTV कैमरा

संवाद सूत्र, भलुअनी। ठगों ने महिला को झांसा देकर 30 हजार रुपये के लालच में करीब 80 हजार रुपये मूल्य के गहने उड़ा लिए। ठगी का एहसास होते ही महिला फूट-फूटकर रोने लगी, तब तक आरोपित मौके से फरार हो चुके थे।

पीड़िता भलुअनी थाना क्षेत्र के पोखरभिंडा ग्राम पंचायत निवासी बतसिया देवी पत्नी रामकृपाल चौहान किसी कार्य से भलुअनी बाजार आई थी। काम निपटाकर जब वह घर लौट रही थी। तभी दुर्गा मंदिर के समीप चबूतरे के पास दो युवकों ने महिला से बातचीत शुरू की।

इसी दौरान एक युवक ने जेब से 30 हजार रुपये गिराने का नाटक किया व आगे बढ़ गया। दूसरा युवक रुपये उठाने के बहाने रुका। महिला ने भी रुपये गिरते देख लिए। इसके बाद युवक ने महिला को झांसे में लेते हुए कहा कि रुपये आपस में बांट लेते हैं। महिला उसकी बातों में आ गई।

ठग ने महिला से उसके दोनों कानों की सोने की झाली और गले में पहनी जिउतिया उतरवाकर रुपये के साथ उसके ओढ़े शाल में लपेट दिया और कहा कि इन्हें छिपा लो, वरना बदमाश छीन सकते हैं। इसके बाद वह यह कहकर चला गया कि वह देख कर आता है कि रुपये गिराने वाला व्यक्ति वापस तो नहीं आ रहा है।