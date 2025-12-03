Deoria News: जर्जर दीवार गिरी, मलबे में दबकर मजदूर की मौत; मची अफरा-तफरी

संवाद सूत्र, गौरीबाजार। पुरानी मकान का दीवार तोड़ते समय अचानक जर्जर दीवार मंगलवार को गिर गई।जिसमें दबकर मजदूर की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी स्वजन को हुई तो चीख पुकार मच गई। इस घटना की सूचना के बाद घटना स्थल पर पहुंचे स्वजन का करुण क्रंदन देख लोगों की आंखें भर आई। मौके पर पहुंची गौरीबाजार पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

ग्राम देवतहां के नागेश्वर उपाध्याय के पुराने मकान की नींव समेत दीवार तोड़ने के कार्य में मजदूर लगे थे। बगल के गांव गोपालपुर के 56 वर्षीय कपिल भी इस कार्य में बीस दिन से लगे थे। कार्य करते समय अचानक पुरानी दीवार भरभरा कर गिर गई। यहां कार्य कर रहे कपिल देव निषाद पुत्र स्व. रामनयन निषाद ईंट की दीवार के मलवे में दब गए। इस घटना को देख अफरातफरी मच गई। मलवे से जबतक कपिल को निकाला जाता उनकी मृत्यु हो गई।

मृतक के गांव गोपालपुर में इसकी सूचना लोगों व स्वजन को जैसे ही मिली घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। मृतक की पत्नी लाची देवी, दो पुत्र चंद्रभान व उदयभान तथा तीन पुत्रियां हैं। सभी बच्चे विवाहित हैं। आक्रोशित व पीड़ित स्वजन को मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर शांत किया। घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ उपनिरीक्षक सभाजीत सिंह ने घटना के बारे में जानकारी ली और कार्यवाही पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



जिले में पहले भी दीवार गिरने की घटनाओं में कई लोगों की जा चुकी है जान

देवरिया जिले के देवतहां गांव में दीवार में दब कर मृत्यु का यह कोई पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। आवश्चर्यजनक पहलू यह है कि इन मजदूरों को कार्य करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में कभी जागरूक नहीं किया जाता। इस दिशा में जागरूकता अभियान चला कर मजदूरों को जागरूक करने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता पर भी मजदूर संगठन जोर देते हैं। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है।

बीते 15 अक्टूबर को देवरिया जिले के भाटपाररानी थाना क्षेत्र के सुकवा गांव में दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ था। घटना में 16 वर्षीय सोनी की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि उसकी बड़ी बहन 18 वर्षीय मौनी गंभीर रूप से घायल हो गईं थी। दोनों बहनें मिट्टी की दीवार वाले मकान में बैठी थीं। अचानक दीवार उनके ऊपर गिर गई, जिससे वे मलबे में दब गईं।