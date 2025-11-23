देवरिया में करंट लगने से बैल की मौत, नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

जागरण संवाददाता, देवरिया। बनकटा थानाक्षेत्र के अहिरौली बघेल उत्तर टोला में रविवार की सुबह बिजली तार के टूटने से करंट की चपेट में आने से रमाकांत यादव के बैल की मृत्यु हो गई। पशु पालक व दूसरा बैल मामूली रूप से झुलस गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रतापपुर-भाटपार रानी मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया।बिजली विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी की। मुआवजा दिलाने व बिजली विभाग के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

गांव के रहने वाले रमाकांत यादव सुबह बैल को लेकर खेत की ओर जा रहे थे। तभी नीचे लटक रहे बिजली तार से बैल का शरीर छू गया। करंट से मौके पर ही बैल की मृत्यु हो गई, जबकि पशुपालक व दूसरा बैल भी मामूली रूप से झु़लस गया। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद लोग एकत्र हो गए और प्रतापपुर-भाटपाररानी मुख्य मार्ग जाम कर दिया।