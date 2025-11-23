देवरिया में करंट लगने से बैल की मौत, नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

Language
    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र में बिजली के तार टूटने से एक बैल की करंट लगने से मौत हो गई, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने प्रतापपुर-भाटपार रानी मार्ग पर जाम लगाकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और मुआवजे की मांग की। उनका आरोप है कि तार टूटने की सूचना देने के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया।

    गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। जागरण

    जागरण संवाददाता, देवरिया। बनकटा थानाक्षेत्र के अहिरौली बघेल उत्तर टोला में रविवार की सुबह बिजली तार के टूटने से करंट की चपेट में आने से रमाकांत यादव के बैल की मृत्यु हो गई। पशु पालक व दूसरा बैल मामूली रूप से झुलस गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रतापपुर-भाटपार रानी मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया।बिजली विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी की। मुआवजा दिलाने व बिजली विभाग के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

    गांव के रहने वाले रमाकांत यादव सुबह बैल को लेकर खेत की ओर जा रहे थे। तभी नीचे लटक रहे बिजली तार से बैल का शरीर छू गया। करंट से मौके पर ही बैल की मृत्यु हो गई, जबकि पशुपालक व दूसरा बैल भी मामूली रूप से झु़लस गया। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद लोग एकत्र हो गए और प्रतापपुर-भाटपाररानी मुख्य मार्ग जाम कर दिया।

    ग्रामीणों का कहना था कि बिजली का तार एक दिन पहले ही टूटकर नीचे आ गया था। इसकी सूचना स्थानीय लाइनमैन व बिजली विभाग के अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं की गई। यदि विभाग तत्काल कार्रवाई करता तो यह घटना नहीं होती। लोगों ने इसे विभागीय लापरवाही का गंभीर मामला बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई व मुआवजे की मांग की।

    जाम की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बनकटा गोरखनाथ सरोज मय पुलिस बल पहुंचे और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। उन्होंने बताया कि करंट लगने से पशु की मृत्यु हुई है। बिजली विभाग व तहसील प्रशासन को अवगत करा दिया गया है।