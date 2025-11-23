देवरिया में वक्फ संपत्ति रजिस्टर से मजार और कब्रिस्तान को बाहर करने की तैयारी, अभिलेख में दर्ज हुआ बंजर

जागरण संवाददाता, देवरिया। राजस्व अभिलेखों में मजार व कब्रिस्तान की प्रविष्टि निरस्त किए जाने के बाद बंजर दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जिले के रजिस्टर में वक्फ संपत्ति के रूप में 19वें नंबर पर अंकित वक्फ मजार व कब्रिस्तान ग्राम मेहड़ा को विलोपित करने की तैयारी है। डीएम दिव्या मित्तल ने बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिखकर संशोधित करने का अनुरोध किया है।

गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के समीप बने मजार व कब्रिस्तान को उप्र सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के रजिस्टर दफा 37 के क्रमांक 19 पर वर्ष 1993 में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था। राजस्व अभिलेखों में दर्ज वक्फ मजार व कब्रिस्तान के कूटरचित इंद्राज को एएसडीएम अवधेश निगम की कोर्ट ने तीन दिन पहले निरस्त कर दिया व उसके बाद बंजर दर्ज किया गया।