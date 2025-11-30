Language
    Deoria News: एक ही रात दो गांव में चोरी, नकदी और आभूषण उठा ले गए चोर

    By Saurabh Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:30 PM (IST)

    बरियारपुर में चोरों ने दो गांवों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। गंभीरपुर में अर्जुन पासवान के घर से नकदी और आभूषण चुराए गए, जबकि सरैया गांव में रामकृपाल राजभर के घर से अटैची और बैग चोरी हुए, जिसे बाद में नहर में फेंक दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

    चोरी की घटना के बाद दोनों गांवों में है दहशत का माहौल। जागरण

    संवाद सूत्र, बरियारपुर। दो अलग-अलग गांवों में शुक्रवार की रात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। नकदी सहित सोने–चांदी के आभूषण समेत लाखों रुपये का अन्य कीमती सामान चोर उठा ले गए। जिससे दोनों चोरी की घटनाओं से गांव में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी पीड़ित स्वजन ने पुलिस को दी। पुलिस संदिग्ध तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    पहली घटना थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव की है। अर्जुन पासवान पुत्र स्व. कपिलदेव प्रसाद पंजाब में नौकरी करते हैं। उनके भाई गांव में घर पर रहते हैं। शुक्रवार की रात चोर खुले मुख्य फाटक से घर के अंदर घुसे और अर्जुन के कमरे में रखे बाक्स का ताला तोड़कर उसमें रखे 15 हजार रुपये नकद, सोने–चांदी के आभूषण, बर्तन व कपड़े चुरा ले गए। घटना की तहरीर अर्जुन के साले दिलीप प्रसाद ने थाना में दी है। तहरीर में अर्जुन ने कई लोगों पर शक जताया है।

    दूसरी घटना इसी थाना के सरैया गांव की है, जहां रामकृपाल राजभर टोला में टिनशेड और झोपड़ी डालकर रहते हैं। रात में चोर टिन शेड से अटैची और बैग उठा ले गए। थोड़ी दूरी पर जाकर चोरों ने उसमें रखे पांच हजार रुपये नकद निकाल लिए, जबकि बैग व अटैची पास की नहर में फेंक दी। इन घटनाओं के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण रात में गश्त व चौकसी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

    थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि गंभीरपुर प्रकरण में तहरीर मिली है और जांच की जा रही है। सरैया गांव की घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।