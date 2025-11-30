Deoria News: एक ही रात दो गांव में चोरी, नकदी और आभूषण उठा ले गए चोर

संवाद सूत्र, बरियारपुर। दो अलग-अलग गांवों में शुक्रवार की रात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। नकदी सहित सोने–चांदी के आभूषण समेत लाखों रुपये का अन्य कीमती सामान चोर उठा ले गए। जिससे दोनों चोरी की घटनाओं से गांव में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी पीड़ित स्वजन ने पुलिस को दी। पुलिस संदिग्ध तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

पहली घटना थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव की है। अर्जुन पासवान पुत्र स्व. कपिलदेव प्रसाद पंजाब में नौकरी करते हैं। उनके भाई गांव में घर पर रहते हैं। शुक्रवार की रात चोर खुले मुख्य फाटक से घर के अंदर घुसे और अर्जुन के कमरे में रखे बाक्स का ताला तोड़कर उसमें रखे 15 हजार रुपये नकद, सोने–चांदी के आभूषण, बर्तन व कपड़े चुरा ले गए। घटना की तहरीर अर्जुन के साले दिलीप प्रसाद ने थाना में दी है। तहरीर में अर्जुन ने कई लोगों पर शक जताया है।