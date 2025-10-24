देवरिया में चोरों ने की दिनदहाड़े लूटपाट, बंद मकान से आठ लाख का आभूषण लेकर हुए फरार
देवरिया में दिनदहाड़े चोरों ने एक बंद घर से लगभग आठ लाख रुपये के आभूषण चुरा लिए। मकान मालिक के घर से बाहर होने पर चोरों ने ताला तोड़ा और चोरी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है।
संवाद सूत्र, रामपुर कारखाना। ताला बंद मकान से गुरुवार को दिनदहाड़े आठ लाख के आभूषण सहित अन्य सामान चोरी हो गया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव के रहने वाले रत्नेश मिश्रा पुत्र जगदीश मिश्रा विदेश में रहते हैं। देवरिया में किराए के मकान में सपरिवार रहते हैं।
मां के निधन की उपरांत विदेश से कुछ दिन पूर्व घर आए थे। जो छठ के बाद जाने वाले थे। डुमरी देसही मार्ग पर नया मकान बनवाया है। गुरुवार को वह घर के गेट में ताला बंद कर बाजार करने देवरिया चले गए। जबकि उनका 14 वर्षीय बेटा गांव के पुश्तैनी मकान पर खेलने चला गया। शाम को वापस लौटने पर बेटे ने घर में चोरी होने की बात बताई।
पुत्र का कहना था कि जब वह खेल कर नए मकान पर वापस आया तो एक व्यक्ति छत से धान के खेत की ओर कूद कर भाग निकला। वह अपने हाथ में सफेद रंग का झोला लिए हुए था। मकान मालिक जब घर के अंदर गए तो अंदर रखा जेवरात नहीं था। उन्होंने तत्काल 112 नंबर पुलिस को सूचना दी।
थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार राय ने बताया कि चोरी की घटना से संज्ञान में है। तहरीर मिली है, मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश होगा।
