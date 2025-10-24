देवरिया में चोरों ने की दिनदहाड़े लूटपाट, बंद मकान से आठ लाख का आभूषण लेकर हुए फरार

संवाद सूत्र, रामपुर कारखाना। ताला बंद मकान से गुरुवार को दिनदहाड़े आठ लाख के आभूषण सहित अन्य सामान चोरी हो गया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव के रहने वाले रत्नेश मिश्रा पुत्र जगदीश मिश्रा विदेश में रहते हैं। देवरिया में किराए के मकान में सपरिवार रहते हैं।

मां के निधन की उपरांत विदेश से कुछ दिन पूर्व घर आए थे। जो छठ के बाद जाने वाले थे। डुमरी देसही मार्ग पर नया मकान बनवाया है। गुरुवार को वह घर के गेट में ताला बंद कर बाजार करने देवरिया चले गए। जबकि उनका 14 वर्षीय बेटा गांव के पुश्तैनी मकान पर खेलने चला गया। शाम को वापस लौटने पर बेटे ने घर में चोरी होने की बात बताई।

पुत्र का कहना था कि जब वह खेल कर नए मकान पर वापस आया तो एक व्यक्ति छत से धान के खेत की ओर कूद कर भाग निकला। वह अपने हाथ में सफेद रंग का झोला लिए हुए था। मकान मालिक जब घर के अंदर गए तो अंदर रखा जेवरात नहीं था। उन्होंने तत्काल 112 नंबर पुलिस को सूचना दी।