Deoria News: पोखरे में मिला किशोरी का शव, स्वजन ने जताई हत्या की आशंका
देवरिया के रतनपुर गांव में एक 16 वर्षीय किशोरी का शव पोखरे में मिला। किशोरी सोमवार शाम से लापता थी। घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, गौरीबाजार। सोलह वर्षीय किशोरी की मंगलवार की क्षेत्र के रतनपुर गांव के पोखरे में शव उतराता देख ग्रामीणों में सनसनी फ़ैल गई। प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और स्वजन की मदद से किशोरी का शव निकलवाया। किशोरी घर से सोमवार की शाम चार बजे से ही गायब थी। पोखरे के समीप एक झुरमुट में किशोरी द्वारा लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला।
स्वजन का आरोप है कि किशोरी को मारकर पोखरे में फेंक दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। ग्राम रतनपुर के अन्हारबारी टोले इसरायल की सोलह वर्षीय बेटी सबीना सोमवार की शाम चार बजे घर से गायब हो गई। स्वजन मंगलवार को दोपहर तक बेटी का हर जगह पता लगाए लेकिन पता न चलने पर इसकी सूचना गौरीबाजार पुलिस को दी।
इधर मृतका के घर से चार सौ मीटर की दूरी पर स्थित एक पोखरे में उसका शव उतराया हुआ। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
एडिशनल एसपी आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि मृतका के पास से सुसाइड नोट मिला है। घटना का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। सुसाइड नोट किशोरी की ही हैंडराइटिंग में लिखा गया है, इसका मिलान किया गया है।
सुसाइड नोट में लिखा है मैं मरने जा रही हूं..
पोखरे के बंधे पर उगे मूंज के झुरमुट में एक सुसाइड नोट मिला। जिसमें लिखा है कि तुम कमाने जाओ। मैं मरने जा रही हूं। मेरी याद आने पर मेरा फोटो देखते रहना। मृतका के चाचा मुहम्मद अली का कहना है कि लिखावट मेरी भतीजी का नहीं है। उसे मारकर पोखरे में फेंका गया है।
