Deoria News: पोखरे में मिला किशोरी का शव, स्वजन ने जताई हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, गौरीबाजार। सोलह वर्षीय किशोरी की मंगलवार की क्षेत्र के रतनपुर गांव के पोखरे में शव उतराता देख ग्रामीणों में सनसनी फ़ैल गई। प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और स्वजन की मदद से किशोरी का शव निकलवाया। किशोरी घर से सोमवार की शाम चार बजे से ही गायब थी। पोखरे के समीप एक झुरमुट में किशोरी द्वारा लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन का आरोप है कि किशोरी को मारकर पोखरे में फेंक दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। ग्राम रतनपुर के अन्हारबारी टोले इसरायल की सोलह वर्षीय बेटी सबीना सोमवार की शाम चार बजे घर से गायब हो गई। स्वजन मंगलवार को दोपहर तक बेटी का हर जगह पता लगाए लेकिन पता न चलने पर इसकी सूचना गौरीबाजार पुलिस को दी।