देवरिया में तीन महीने से मनरेगा कर्मियों को नहीं मिला वेतन, दीवाली से पहले भुगतान करने का आदेश

जागरण संवाददाता, पथरदेवा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है। इस कारण दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर इन कर्मियों के घरों में खुशियों की जगह आर्थिक संकट ने दस्तक दे दी है। समय पर वेतन न मिलने से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश और मायूसी देखने को मिल रही है।

इस योजना के तहत अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, एकाउंटेंट, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत कर्मी पूरे जनपद में लगभग 790 है। जिसमें ब्लॉक पथरदेवा में एक अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, 6 तकनीकी सहायक, एक एकाउंटेंट, एक कंप्यूटर आपरेटर व 45 ग्राम रोजगार सेवक तैनात हैं। ये ब्लॉक से लेकर ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों को संचालित करते हैं।

फिलहाल जनपद में लगभग 790 मनरेगा कर्मी के घरों में इस वेतन संकट से दीपावली का पर्व प्रभावित हो रहा हैं। इन कर्मियों का कहना है कि हर वर्ष समय पर वेतन मिलने से त्योहारों पर घर में रौनक रहती थी, लेकिन इस बार अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर का वेतन बकाया होने के चलते दीपावली फीकी पड़ने वाली है।

कर्मचारियों ने विभागीय अधिकारियों से वेतन भुगतान जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है ताकि उनके परिवार त्योहार मना सकें। उनका कहना है कि सरकार ग्रामीण विकास योजनाओं को गति देने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है।