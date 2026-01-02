देवरिया में इस मोहल्ले की बदलने वाली है सूरत, सीसी रोड के साथ बनेगी नाली
तरकुलवा के वार्ड नंबर 6 देवी नगर में नाली के अभाव में लोग एक साल से बाल्टी से गंदा पानी निकालते थे। नगर पंचायत तरकुलवा ने इस समस्या का समाधान करते हुए ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, तरकुलवा। नाली के अभाव में साल भर से गंदा पानी लोग बाल्टी से निकालकर गांव के बाहर ले जाकर फेंकते थे नगर पंचायत की पहल से सीसी रोड से नाली का निर्माण शुरु हो गया।अब मोहल्ले के लोगों को निजात मिलेगी और देवी नगर की सूरत बदलेगी। घर का गंदा पानी बाल्टी से नहीं निकलना होगा।
नगर पंचायत तरकुलवा के वार्ड नंबर 6 देवी नगर में मुंशी कुशवाहा के घर से होते हुए वार्ड के सभासद विजय बहादुर के घर से आगे तक नाली नहीं था ।जिसके चलते एक एक वर्ष से नाली का गंदा पानी लोग बाल्टी से निकालकर गांव के बाहर ले जाकर फेंकते थे। स्नान करने तथा बर्तन धोने के लिए पानी खर्च करने से भी डरते थे। कारण यह था कि नाली का कोई समुचित निकास नहीं था। जिससे यह पानी जल जमाव के रुप में बना रहता था।
नगर पंचायत प्रशासन में मोहल्ले के लोगों की परेशानियों को देखते हुए समस्या को कार्य योजना में लेकर के स्वीकृत कर लिया तथा 130 मीटर लंबी नाली के साथ सीसी रोड का भी निर्माण शुरू कर दिया है। जिसकी अनुमानित लागत साढ़े पांच रुपए है।
नाली और सीसी रोड बन जाने से मोहल्ले के लोगों को काफी निजात मिलेगी और घर का गंदा पानी लोगों को अब बाल्टी से नहीं निकलना पड़ेगा। मोहल्ले के रामदयाल शर्मा, देशराज कुशवाहा, मुंशी भगत, पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद, सभासद विजय बहादुर ने बताया कि बहुत जटिल समस्या थी। जिसको नगर पंचायत के माध्यम से सफलता मिली है और सीसी रोड व नाली बनने से जल निकासी की समस्या भी दूर हो जाएगी।
इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष जनार्दन कुशवाहा ने बताया कि वार्ड नंबर 6 के लोगों को नाली न होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। घर का गंदा पानी निकालने का जगह नहीं था । जिससे रास्ता भी सही नहीं था। अब दोनों सही हो गया।
