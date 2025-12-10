Language
    Deoria News: एसटीएफ के टारगेट पर सूरज गोंड, बदल रहा ठिकाना; फरार हैं चार बदमाश

    By Saurabh Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    देवरिया में एसटीएफ सूरज गोंड को टारगेट कर रही है, क्योंकि वह लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। पुलिस को उसकी तलाश है और उसके चार साथी भी फरार बताए जा रहे ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, देवरिया। एसटीएफ व पुलिस के बीच हुए मुठभेड़ के बाद फरार चल रहे बदमाशों में एसटीएफ के टारगेट पर सूरज गोंड है। एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके कई ठिकानों पर रात में छापेमारी की लेकिन वह हाथ नहीं आया। एसटीएफ उसके नेपाल भागने की आशंका जता रही है।

    एसटीएफ के अलावा कोतवाली पुलिस व एसओजी भी सूरज गोंड समेत अन्य तीन बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। सूरज की गिरफ्तारी के बाद ही असल में अपहरण की साजिश से राजफाश होगा कि लोकल स्तर पर आखिर तिवारी नाम का वह शातिर कौन है जो मुखबिरी कर रहा था। अपहरण का पूरा षड़यंत्र भी उसी ने रचा है।

    मुूठभेड़ के दौरान छह दिसंबर की आधी रात को एसटीएफ ने हिमांशु उर्फ गोविंद पुत्र रामचंद्र निवासी मिर्जापुर, रानीपुर मऊ समेत दो बदमाशाें मंजीत व नितेश को गिरफ्तार किया था। घटना के अगले दिन कोतवाली पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर से फरार हुए महुआडीह थाना क्षेत्र के बरवा के रहने वाले प्रदीप यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। स्विफ्ट कार से फरार होने वालों में पुलिस अंकित यादव, सर्वेश उर्फ गोलू यादव, पंकज यादव निवासी गण मऊ व महुआडीह थाना क्षेत्र के नेरुई गांव के रहने वाले सूजन गोंड की तलाश में पुलिस जुटी है।

    पुलिस को अभी तक इन फरार चारों बदमाशों की भनक तक नहीं लग सकी है। इनमें सबसे शातिर सूरज गोंड है। गिरफ्तार बदमाशों ने बताया था कि सूरज ने सलेमपुर क्षेत्र के रहने वाले एक तिवारी नाम के युवक से संपर्क किया और वह पड़री तिवारी के दोनों कारोबारियों में एक राजकमल को उठाने की तैयारी में निकले थे कि एसटीएफ के सूत्रों को इसकी भनक लग गई और इन बदमाशों को पकड़ने के लिए एसटीएफ ने घेराबंदी कर दी।

    सूरज को ही उस तिवारी नाम के मुखबिर के बारे में जानकारी है। उसने ही तिवारी से अन्य बदमाशों को मिलवाया था। सूरज की जान पहचान नेपाल तक है। वह ह्वाट्अप काल या इंटरनेशनल काल से बात करता है। बड़ी सावधानी से वह इस अपहरण की साजिश में शामिल होता है।