Deoria News: एसटीएफ के टारगेट पर सूरज गोंड, बदल रहा ठिकाना; फरार हैं चार बदमाश

जागरण संवाददाता, देवरिया। एसटीएफ व पुलिस के बीच हुए मुठभेड़ के बाद फरार चल रहे बदमाशों में एसटीएफ के टारगेट पर सूरज गोंड है। एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके कई ठिकानों पर रात में छापेमारी की लेकिन वह हाथ नहीं आया। एसटीएफ उसके नेपाल भागने की आशंका जता रही है।

एसटीएफ के अलावा कोतवाली पुलिस व एसओजी भी सूरज गोंड समेत अन्य तीन बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। सूरज की गिरफ्तारी के बाद ही असल में अपहरण की साजिश से राजफाश होगा कि लोकल स्तर पर आखिर तिवारी नाम का वह शातिर कौन है जो मुखबिरी कर रहा था। अपहरण का पूरा षड़यंत्र भी उसी ने रचा है।

मुूठभेड़ के दौरान छह दिसंबर की आधी रात को एसटीएफ ने हिमांशु उर्फ गोविंद पुत्र रामचंद्र निवासी मिर्जापुर, रानीपुर मऊ समेत दो बदमाशाें मंजीत व नितेश को गिरफ्तार किया था। घटना के अगले दिन कोतवाली पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर से फरार हुए महुआडीह थाना क्षेत्र के बरवा के रहने वाले प्रदीप यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। स्विफ्ट कार से फरार होने वालों में पुलिस अंकित यादव, सर्वेश उर्फ गोलू यादव, पंकज यादव निवासी गण मऊ व महुआडीह थाना क्षेत्र के नेरुई गांव के रहने वाले सूजन गोंड की तलाश में पुलिस जुटी है।