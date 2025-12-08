Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Deoria Crime: मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गई किशोरी के साथ छेड़छाड़ और रेप की कोशिश, आरोपी संचालक पर केस दर्ज

    By Sudhanshu Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    देवरिया में एक किशोरी के साथ मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक ने छेड़छाड़ कर दी। इस दौरान आरोपी ने किशोरी के साथ रेप की कोशिश भी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, देवरिया। किशोरी के साथ मेडिकल स्टोर संचालक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का रहने वाला इमरान पुत्र आबिद की क्षेत्र के एक चौराहे के समीप मेडिकल स्टोर की दुकान है। आरोप है कि क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के घर रिश्तेदारी में रहने वाली किशोरी मेडिकल स्टोर पर गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तभी उसके साथ छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी ने यह बात रिश्तेदारी में बताई तो मेडिकल स्टोर पर उलाहना लेकर पहुंचे तो संचालक मारपीट पर उतारू हो गया।

    प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह ने कहा कि आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- खेलते-खेलते गले में फंस गई टॉफी, परिवार के सामने ही ढाई साल के मासूम ने तड़प-तड़पकर तोड़ दिया दम