Deoria Crime: मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गई किशोरी के साथ छेड़छाड़ और रेप की कोशिश, आरोपी संचालक पर केस दर्ज
देवरिया में एक किशोरी के साथ मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक ने छेड़छाड़ कर दी। इस दौरान आरोपी ने किशोरी के साथ रेप की कोशिश भी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, देवरिया। किशोरी के साथ मेडिकल स्टोर संचालक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का रहने वाला इमरान पुत्र आबिद की क्षेत्र के एक चौराहे के समीप मेडिकल स्टोर की दुकान है। आरोप है कि क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के घर रिश्तेदारी में रहने वाली किशोरी मेडिकल स्टोर पर गई थी।
तभी उसके साथ छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी ने यह बात रिश्तेदारी में बताई तो मेडिकल स्टोर पर उलाहना लेकर पहुंचे तो संचालक मारपीट पर उतारू हो गया।
प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह ने कहा कि आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है।
यह भी पढ़ें- खेलते-खेलते गले में फंस गई टॉफी, परिवार के सामने ही ढाई साल के मासूम ने तड़प-तड़पकर तोड़ दिया दम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।