Deoria Crime: मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गई किशोरी के साथ छेड़छाड़ और रेप की कोशिश, आरोपी संचालक पर केस दर्ज

संवाद सूत्र, देवरिया। किशोरी के साथ मेडिकल स्टोर संचालक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का रहने वाला इमरान पुत्र आबिद की क्षेत्र के एक चौराहे के समीप मेडिकल स्टोर की दुकान है। आरोप है कि क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के घर रिश्तेदारी में रहने वाली किशोरी मेडिकल स्टोर पर गई थी।