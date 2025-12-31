Language
    बिहार जा रही 80 पेटी शराब के साथ तस्कर देवर‍िया में गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

    By Mohit Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:39 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, भाटपाररानी। चार पहिया वाहन से बिहार ले जाई जा रही 80 पेटी शराब के साथ एक तस्कर को श्रीरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया।

    पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन की ओर से अपराध एवं अपराधियों तथा अवैध शराब तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान आपरेशन प्रहार के तहत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हाता बाजार के रास्ते स्कार्पियो से शराब बिहार जाने वाली है। हरकत में आई पुलिस ने हाता के पास नाकेबंदी कर दी।

    इसी बीच एक स्कार्पियो आते दिखी जो पुलिस को देख गाड़ी लेकर भागने का प्रयास किया। लेकिन पुकिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान गाड़ी से 80 पेटी अवैध देशी शराब बंटी बबली कुल 720 लीटर बरामद हुई। पकड़े गए तस्कर ने अपना नाम रवि पुत्र रामनरेश प्रसाद निवासी रूकड्डीपुर, थाना दरौन्दा, जनपद सिवान बिहार बताया। गाड़ी पर लगे नंबर प्लेट भी फर्जी निकले।

    गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक मनीष कुमार त्रिपाठी, राघवेन्द्र सिंह, रामनिवास सिंह, अजय सिंह, राजेन्द्र राव, पुनीत यादव शामिल रहे।