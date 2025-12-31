जागरण संवाददाता, भाटपाररानी। चार पहिया वाहन से बिहार ले जाई जा रही 80 पेटी शराब के साथ एक तस्कर को श्रीरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया।

पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन की ओर से अपराध एवं अपराधियों तथा अवैध शराब तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान आपरेशन प्रहार के तहत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हाता बाजार के रास्ते स्कार्पियो से शराब बिहार जाने वाली है। हरकत में आई पुलिस ने हाता के पास नाकेबंदी कर दी।