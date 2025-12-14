Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Deoria News: छात्रों को लाने जा रही स्कूल वैन में अचानक लगी आग, धू-धू कर जली

    By Pawan Kumar Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:08 PM (IST)

    देवरिया में एक स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। वैन छात्रों को स्कूल लाने जा रही थी तभी यह हादसा हुआ। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ...और पढ़ें

    Hero Image

    आग लगने से धू-धू कर जलती वैन। सौ. इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, सलेमपुर (देवरिया)। छात्रों को लाने जा रही निजी स्कूल की वैन में शनिवार की सुबह अचानक आग लग गई। वैन धू-धू कर जल गई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लोगों ने बैटरी में स्पार्किंग के कारण आग लगने की संभावना जताई है। लोगों के मुताबिक, वैन में चालक, एक बच्चा व दो शिक्षिकाएं सवार थीं। धुंआ उठता देख चालक ने वैन को रोका तो सभी ने उतर कर जान बचाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरके सेंट्रल एकेडमी सलेमपुर की वैन सुबह बच्चों को लाने के लिए मझौलीराज की तरफ गई थी। वैन को मझौलीराज के चालक शहवाज खान चला रहे थे। स्कूल आने के लिए बच्चे के साथ दो शिक्षिकाएं सवार हुईं। वैन अभी मझौलीराज नगर पंचायत के बडवा टोला के समीप पहुंची थी कि अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए वैन रोक दिया।

    फाटक खोलकर बच्चे के साथ शिक्षिकाएं बाहर निकलीं। इस दौरान घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची व आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वैन जल चुकी थी। चौकी प्रभारी मझौलीराज दीपक पटेल ने बताया कि वैन की बैटरी में स्पार्किंग के कारण आग लगने की संभावना है।

    वैन के कागजात सही पाए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी सलेमपुर आरपी राम ने बताया कि वैन में चालक के अलावा बच्चे के साथ दो शिक्षिकाएं सवार थीं। धुंआ उठने के बाद सभी वैन से सुरक्षित बाहर आ गए। स्कूल के प्रधानाचार्य पंकज पांडेय ने बताया कि बच्चों को लाने के लिए वैन जा रहा था।

    यह भी पढ़ें- पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने जेल में क्यों मांगा कॉपी-पेन? चश्मा टूटने की वजह भी आई सामने

    यह है स्कूल वाहन के मानक
    वैन सुनहरे पीले रंग की होनी चाहिए। वैन के आगे-पीछे स्पष्ट अक्षरों में स्कूल का नाम व मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। सीट बेल्ट लगा होना चाहिए। स्पीड गवर्नर (गति सीमा के लिए), जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और सीसी कैमरे, फर्स्ट एड बाक्स अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। एक आपातकालीन निकास द्वार अनिवार्य है। मानक से अधिक बच्चे नहीं बिठाए जा सकते। चालक व परिचालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। वैध फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, रूट परमिट, बीमा व प्रदूषण प्रमाण पत्र होने चाहिए।

    स्कूल वैन में आग लगने की घटना की जानकारी है। कागजात व आग लगने के कारण की जांच कराई जाएगी।

    -

    -आशुतोष शुक्ला, एआरटीओ