Deoria News: छात्रों को लाने जा रही स्कूल वैन में अचानक लगी आग, धू-धू कर जली

जागरण संवाददाता, सलेमपुर (देवरिया)। छात्रों को लाने जा रही निजी स्कूल की वैन में शनिवार की सुबह अचानक आग लग गई। वैन धू-धू कर जल गई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लोगों ने बैटरी में स्पार्किंग के कारण आग लगने की संभावना जताई है। लोगों के मुताबिक, वैन में चालक, एक बच्चा व दो शिक्षिकाएं सवार थीं। धुंआ उठता देख चालक ने वैन को रोका तो सभी ने उतर कर जान बचाई।

आरके सेंट्रल एकेडमी सलेमपुर की वैन सुबह बच्चों को लाने के लिए मझौलीराज की तरफ गई थी। वैन को मझौलीराज के चालक शहवाज खान चला रहे थे। स्कूल आने के लिए बच्चे के साथ दो शिक्षिकाएं सवार हुईं। वैन अभी मझौलीराज नगर पंचायत के बडवा टोला के समीप पहुंची थी कि अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए वैन रोक दिया।

फाटक खोलकर बच्चे के साथ शिक्षिकाएं बाहर निकलीं। इस दौरान घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची व आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वैन जल चुकी थी। चौकी प्रभारी मझौलीराज दीपक पटेल ने बताया कि वैन की बैटरी में स्पार्किंग के कारण आग लगने की संभावना है।