पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने जेल में क्यों मांगा कॉपी-पेन? चश्मा टूटने की वजह भी आई सामने

जागरण संवाददाता, देवरिया। औद्योगिक क्षेत्र देवरिया में आवंटन मामले में जालसाजी कर जमीन हड़पने को लेकर दर्ज मुकदमे में जिला जेल में बंद रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने तीसरे दिन अपने अधिवक्ता के माध्यम से कॉपी, पेन मांगा। वह जेल में खाली समय में लिख पढ़ रहे हैं। जमीन पर सोने की आदत नहीं होने से उन्हें ठीक से नींद नहीं आ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद न्यायालय जाते समय बताया था कि उनके साथ पुलिस कर्मियों ने गिरफ्तारी के दौरान मारपीट की, जिसमें उन्होंने चश्मा टूटने की बात बताई। उन्होंने चश्मा बदलवाने की मांग की और सीएमओ ने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. इकबाल से उनकी आंखों की जांच कराई। जिससे उनका चश्मा जल्द बन सके। चश्मा बनवाने के लिए दिया गया है। अभी नया चश्मा नहीं मिल सका है।