    पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने जेल में क्यों मांगा कॉपी-पेन? चश्मा टूटने की वजह भी आई सामने

    By Saurabh Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    देवरिया जेल में बंद रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अधिवक्ता के माध्यम से कॉपी, पेन मांगा है। जमीन पर सोने की आदत न होने से उन्हें नींद नहीं आ रही है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    रिटायर्ड आईपीएस ने जेल में मांगा कॉपी।

    जागरण संवाददाता, देवरिया। औद्योगिक क्षेत्र देवरिया में आवंटन मामले में जालसाजी कर जमीन हड़पने को लेकर दर्ज मुकदमे में जिला जेल में बंद रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने तीसरे दिन अपने अधिवक्ता के माध्यम से कॉपी, पेन मांगा। वह जेल में खाली समय में लिख पढ़ रहे हैं। जमीन पर सोने की आदत नहीं होने से उन्हें ठीक से नींद नहीं आ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद न्यायालय जाते समय बताया था कि उनके साथ पुलिस कर्मियों ने गिरफ्तारी के दौरान मारपीट की, जिसमें उन्होंने चश्मा टूटने की बात बताई।

    उन्होंने चश्मा बदलवाने की मांग की और सीएमओ ने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. इकबाल से उनकी आंखों की जांच कराई। जिससे उनका चश्मा जल्द बन सके। चश्मा बनवाने के लिए दिया गया है। अभी नया चश्मा नहीं मिल सका है।

    जेल में सोने के दौरान बिछाने के लिए कंबल व ओढ़ने के लिए भी भेड़ वाला कंबल मिला है। जिसके सहारे ठंड में उनकी रात कट रही है।

    अमिताभ ठाकुर देवरिया में जालसाजी कर औद्योगिक प्लाट की खरीद-बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

    मंगलवार रात लखनऊ पुलिस की एसआईटी के संदेश पर स्थानीय पुलिस ने उन्हें ट्रेन से उतारकर सीतापुर के महोली में लखनऊ क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया।