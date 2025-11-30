Deoria Road Accident: पेड़ से टकराने के बाद निजी बस पलटी, दस घायल
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक निजी बस पेड़ से टकराकर पलट गई, जिसमें दस यात्री घायल हो गए। दुर्घटना तेज गति और लापरवाही के कारण हुई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या हैं, और सरकार इस पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयासरत है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। शादी समारोह में शामिल होने के लिए लोगों को लेकर वाराणसी जा रही बस रुद्रपुर-नरायनपुर मार्ग पर शीतलमांझा गांव के सामने रविवार की दोपहर पलट गई। इस दौरान चीख पुकार मच गई। दुर्घटना में दस लोग घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार रुद्रपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराया गया।
घायलों में दो की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सक ने महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना के समय बस में करीब 35 लोग सवार थे। आसपास के लोगों ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर भेजा। सभी लोग बनारस में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।
गौरीबाजार थाना क्षेत्र के ग्राम उसरी खुर्द के रहने वाले जयराम बरनवाल की बेटी मिनी बरनवाल की रविवार की शाम बनारस में शादी में शामिल होने सभी लोग जा रहे थे। अभी बस रुद्रपुर-नरायनपुर औराई मार्ग पर ग्राम शीतलमांझा के समीप पहुंची थी कि इसी दौरान बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकराकर पलट गई।
इस दौरान बस में सवार गौरीबाजार थाना क्षेत्र के ग्राम इंदुपुर की रहने वाली उर्मिला 42 पत्नी विजय मद्धेशिया, गौरीबाजार के मंजू देवी 45 पत्नी राधेश्याम मद्धेशिया, अल्पना 18 पुत्री राधेश्याम मद्धेशिया, सदर कोतवाली के कुंजी देवी 50 पत्नी कपूर चंद मद्धेशिया, जितेंद्र बरनवाल 50 पुत्र ओमप्रकाश, पूर्ति बरनवाल 42 पत्नी जितेंद्र, श्रुति बरनवाल 21 व समृद्धि बरनवाल 17 पुत्रीगण जितेंद्र, उसरी खुर्द के दिवाकर पांडेय 50 पुत्र श्रीकांत घायल हो गए।
