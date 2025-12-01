Deoria News: पंखे के सहारे लटका मिला महिला का शव, मायके पक्ष ने लगाया प्रताड़ना का आरोप
देवरिया में एक महिला का शव पंखे से लटका मिला है। महिला के परिवार ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
संवाद सूत्र जागरण देवरिया। विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रविवार की सुबह पंखे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतरवाया। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। मायके पक्ष ने महिला को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सास व ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गौरकोठी के गोसाईं टोला में 28 वर्षीय गुंजन गिरी पत्नी अभिषेक गिरी अपने 13 माह के बेटे तेज प्रताप व सास व ससुर के साथ घर पर रहती थी। पति अभिषेक गिरी बाहर रहकर नौकरी करते हैं।
रविवार को भोर में कमरे के पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ शव मिलने पर स्वजन सकते में आ गए। थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। बघौचघाट थाना क्षेत्र के लीलामी गांव के रहने वाले गुंजन के भाई मनीष गिरी ने बताया कि 2022 में बहन की शादी धूमधाम से दान दहेज देकर अभिषेक गिरी के साथ की गई थी।
भाई का आरोप है कि शादी के बाद से ही बहन को ससुराल पक्ष प्रताड़ित करता था, जो इस घटना का मूल कारण है।
थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का पता चल सकेगा।
