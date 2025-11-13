Deoria News: मोबाइल बनवाने के बाद दुकानदार ने मांगे रुपये तो मार दी गोली, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के चटनी गढ़ही के समीप बुधवार की रात तकरीबन सात बजे मोबाइल बनवाने के बाद दुकानदार ने रुपये मांगे तो एक बदमाश ने गोली मार दी। गोली दुकानदार के हाथ व बाएं तरफ पेट में लगी है। आसपास के लोग गोली की आवाज सुन मौके पर पहुंचे और उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज ले आए जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देवरिया खास के रहने वाले मोबाइल दुकानदार राहुल चौरसिया उम्र 28 वर्ष पुत्र विजय चौरसिया चटनी गड़ही के समीप मोबाइल की दुकान चलाते हैं। शाम को एक युवक पहुंचा और मोबाइल बनाने को दिया। मोबाइल लेने के लिए वह शाम को तकरीबन सात बजे पहुंचा तो राहुल ने उससे 1100 रुपये मोबाइल बनाने के दौरान आए खर्च को मांगा।

बदमाश बिना रुपये दिए ही मोबाइल ले कर जाने की बात कहते हुए धमकी देने लगा। दुकानदार ने विरोध किया तो उसने गोली मारी दी। विवाद के दौरान आसपास के दुकानदार भी मौके पर पहुंच गए थे, बदमाश उसे दूसरी गोली मारने जा रहा था कि एक दुकानदार ने उसका हाथ मरोड़ कर नीचे करते हुए धक्का दे दिया। उसके लोगों को आता देख बदमाश फरार हो गया।



घटना के बाद सीसी रोड में दहशत का माहौल

गोली चलने की घटना के बाद चटनी गढ़ही समेत सीसी रोड के दुकानदारों में दहशत फैल गई। रात में दुकान के समीप बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। लोग घटना के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर घटना कैसे हुई है। लोगों ने पुलिस को बताया कि राहुल बहुत व्यावहारिक है। उसका कभी किसी से विवाद नहीं होता है। रात में मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से भी जानकारी ली।

यहां पहुंची एसओजी को एडिशनल एसपी ने आवश्यक निर्देश दिए। रात में मेडिकल कालेज की इमरजेंसी पुलिस छावनी में तब्दील रही। यहां बिलख रही राहुल की मां व बहनों को समझा कर प्रभारी निरीक्षक ने घर भेजा। घटना के बाद कोतवाली पुलिस व एसओजी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी

घटना के कुछ ही देर बाद पुलिस ने पीड़ित मोबाइल दुकानदार का बयान दर्ज किया। उसके बाद बदमाश की गिरफ्तारी में जुट गई। कोतवाली पुलिस और एसओजी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। कुल पांच स्थानों पर छापेमारी कर छह मनबढ़ युवकों को पुलिस ने उठाया है।