UP के इस जिले में सेक्स रैकेट के आरोपियों की जब्त होगी चल-अचल संपत्ति, सरगना जेल में है बंद

जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर के मड़वानगर में पकड़े गए अनैतिक देह व्यापार (सेक्स रैकेट) आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। सात माह पहले छापेमारी में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए सेक्स रैकेट के मुख्य सरगना समेत छह आरोपितों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को पुलिस जल्द ही अटैच (कुर्क) करने की तैयारी कर रही है। यह कार्रवाई गैग्सटर अधिनियम की धारा 14(1) व अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत की जाएगी, इसका उद्देश्य अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना है।अवैध संपत्तियों को अटैच करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मालूम हो कि 16 अप्रैल 24 को कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मड़वानगर में छापेमारी कर एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस की संयुक्त टीम ने किया था, जिसमें मुख्य सरगना शिवमूरत चाैधरी सहित छह पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया था।

जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपितों ने पिछले कुछ वर्षों में अनैतिक देह व्यापार के माध्यम से करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की है और इस पैसे से कई चल लक्जरी वाहन, बैंक बैलेंस और अचल संपत्तियां खरीदी हैं। पुलिस ने अब तक उनकी संपत्तियों को चिह्नित किया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है।

इन अवैध संपत्तियों को अटैच करने के लिए गैंग्सटर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत अनैतिक देह व्यापार से संबंधित धाराओं के तहत अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए एसडीएम या सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

एक बार कुर्की का आदेश मिलने के बाद पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से इन संपत्तियों को अटैच कर सरकारी संपत्ति घोषित करने की कार्रवाई करेंगे। इस मामले में संरक्षण देने वाले कथित पत्रकारों व वर्दीधारियों पर शिकंजा कसने के लिए उनकी भूमिका की पुलिस क्षेत्राधिकारी स्वर्णिमा सिंह के नेतृत्व में जांच की जा रही है।



सेक्स रैकेट में शामिल रहीं बाहर की 50 युवतियां

करीब दो साल से मड़वानगर में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर बिहार, गोरखपुर, कुशीनगर व समेत आसपास के जिले की करीब 50 लड़कियां शामिल बताई गईं थी। इनमें ज्यादातर शापिंग माल में काम करने वाली, कालेज गोइंग छात्रा व पति से भरण-पोषण व तलाक का केस लड़ने वाली महिलाएं शामिल रहीं।