    यूपी के इस जिले में मामूली बात को लेकर बीट सिपाही निलंबित, वजह जानकर होगी हैरानी

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:27 AM (IST)

    बस्ती जिले के गायघाट में पुलिस अधीक्षक ने बीट सिपाही को जिला बदर अपराधी के घर का पता न बता पाने पर निलंबित कर दिया। एसपी ने थानाध्यक्ष को भी चेतावनी दी। उन्होंने हिस्ट्रीशीटर के घर का निरीक्षण किया और मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाया। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।

    संवाद सूत्र, गायघाट, बस्ती। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उनका सत्यापन किया जा रहा है। बुधवार की देर शाम पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बीट सिपाही को अपराधियों के बारे में कितनी जानकारी है, यह जानने के लिए गायघाट पहुंचे। बीट सिपाही हेमंत सिंह से जिला बदर अपराधी का घर पूछा तो वह उसके घर का पता नहीं बता सका।

    एसपी ने तत्काल सिपाही को निलंबित करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष को भी कड़ी हिदायत दी। कहा कि दस माह से बीट सिपाही को जिला बदर का घर नहीं पता है। इसका मतलब बेसिक पुलिसिंग ठीक से नहीं हो रही है। एसपी स्वयं हिस्ट्रीशीटर के घर पहुंचे, तो घर में ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से हिस्ट्रीशीटर के बारे में जानकारी ले रहे थे।

    मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दिया। तुरंत इमाम को बुलाया। पूछा कि परिसर के अंदर आवाज रहने के अलावा बाहर किसको सुना रहे हो। इसके बाद मस्जिद से तुरंत माइक उतरवाया गया। इसके बाद कलवारी क्षेत्र के कुसौरा बाजार व सरैया खुर्द अतिसंवेदनशील व भीड़भाड़ वाले इलाके में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया।

    इस दौरान स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करते हुए आमजन से अपील किया कि वे शांति व सद्भाव बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें, और किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना नजदीकी थाने या इमरजेंसी नंबर 112 पर दें।

    कहा कि आपकी एक सूचना किसी बड़ी घटना को रोक सकती है। इस दौरान एडिशनल एसपी श्यामकांत, सीओ कलवारी प्रदीप त्रिपाठी, थानाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह व बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे।