सरकारी आवास पर नलकूप कर्मी का फंदे से लटकता मिला शव, हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस
बस्ती के विकास भवन में एक सरकारी आवास पर 42 वर्षीय नलकूप चालक उदयनारायण का शव फंदे से लटका मिला। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बस्ती। विकास भवन स्थित सरकारी आवास पर 42 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नलकूप चालक उदयनारायण 43 वर्ष निवासी रौसिंहा, थाना नगर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार सरकारी क्वार्टर जहां दिवंगत अकेले रहते थे। गुरुवार की सुबह कुछ कर्मचारी उनके आवास पर गए।कर्मचारियों ने क्वार्टर का दरवाजा अंदर से बंद पाया। बार-बार आवाज़ लगाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कम अंदर प्रवेश किया, जहां उदयनारायण का शव रस्सी के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोरेचरी भेज दिया।
पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। सीओ सिटी ने बताया कि घटना जांच की जा रही है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की पड़ताल की जा रही हैं ।
