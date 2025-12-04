Deoria News: दीवानी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं पर हमला, आरोपित गिरफ्तार

विधि संवाददाता, देवरिया। भरण पोषण के मुकदमे में दीवानी न्यायालय आए बेटे ने माता के विरोध में पैरवी करने से नाराज दो अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमला बोल दिया। एक अधिवक्ता का सिर फोड़ दिया तो दूसरे अधिवक्ता के चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचाईं। अन्य अधिवक्ताओं ने बीच बचाव कर जान बचाई।

पुलिस ने आरोपित व उसकी मां के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर न्यायालय परिसर का माहौल गर्म रहा। घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधिकारियों ने न्यायालय परिसर में पहुंचकर अधिवक्ताओं को शांत कराया।

परिवार न्यायालय में पति दशरथ व पत्नी राधिका देवी के बीच भरण पोषण का मुकदमा चल रहा है। बुधवार को इस मुकदमे में तारीख थी। शहर के उमा नगर के रहने वाले अधिवक्ता वाचस्पति पांडेय दशरथ के पक्ष में पैरवी के लिए परिवार न्यायालय पहुंचे। तभी दशरथ की पत्नी राधिका देवी अपने पुत्र पवन के साथ अधिवक्ता के पास जाकर अचानक हमला बोल दिया।

आरोपित पवन ने हाथ में पहने कड़े से चेहरे पर बार कर दिया। जिससे अधिवक्ता वाचस्पति पांडेय के मुंह व नाक पर गंभीर चोटें आईं। वह जमीन पर गिर गए। उन्हें बचाने आए सहयोगी अधिवक्ता दीपक उपाध्याय के सिर पर भी आरोपित पवन ने हमला कर दिया। उनका सिर फट गया।