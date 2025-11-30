Language
    Deoria News: फर्जी ढंग से जमीन बैनामा कराने के मामले में पूर्व MLC समेत आठ के विरुद्ध मुकदमा, जांच में जुटी पुलिस

    By Saurabh Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:22 AM (IST)

    देवरिया में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में पूर्व एमएलसी सहित आठ लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का बैनामा कराया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के बांस देवरिया में फर्जी ढंग से जमीन बैनामा कराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने पूर्व एमएलसी जय प्रकाश जायसवाल उनकी पत्नी समेत आठ आरोपितों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है।

    देवरिया खास सीसी रोड हनुमान मंदिर के समीप के रहने वाले पारसनाथ बरनवाल पुत्र स्व. विश्वनाथ बरनवाल ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि बांस देवरिया में मेरी जमीन आराजी नंबर 23 रकबा 105 हेक्टेयर स्थित है। जिसमें मेरा व मेरे भाई वशिष्ठ मुनि बरनवाल का एक बटा दो हिस्सा व रामवृक्ष का एक बटा दो हिस्सा है।

    इसके अलावा इस अराजी में किसी का भी हिस्सा नहीं है। फर्जी विक्रेता बनकर कागज में हेराफेरी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उर्मिला देवी पत्नी विंध्याचल, रामू तिवारी पुत्र स्व. हरिद्वार, अम़ृता पुत्री हरिद्वार व माया देवी पत्नी स्व. हरिद्वार निवासीगण रामनाथ देवरिया ने मिल कर जय प्रकाश जायसवाल पुत्र स्व. पन्नालाल जायसवाल, निवासी देवरिया खास को मेरे अराजी नंबर 23 में 16 हेक्टेयर जमीन का बिना इंतखाप में नाम रहते फर्जी ढंग से बैनामा कर दिया।

    एक किता बैनाम जेपी जायसवाल की पत्नी अंतिमा जायसवाल के नाम से बैनामा किया गया है। इस जमीन में विक्रेता का कोई अंश नहीं है। पुलिस इस मामले में पूर्व एममएलसी और सपा नेता जय प्रकाश जायसवाल उनकी पत्नी समेत आठ लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत कई धाराओ में मुकदमा दर्ज किया है।

    प्रभारी निरीक्षक विनोद कु़मार सिंह ने बताया कि जमीन के फर्जी बैनामा के मामले में पूर्व एमएलसी समेत आठ आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।