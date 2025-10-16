केमिकल इंजीनियर की पत्नी के मायके पहुंची कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया बयान, देवरिया मेडिकल काॅलेज में मिली थी लाश
देवरिया मेडिकल कॉलेज में केमिकल इंजीनियर अशोक गावंडे की हत्या की जांच जारी है। पुलिस ने मृतक की पत्नी का बयान दर्ज किया और इसे सुनियोजित हत्या मान रही है। जांच में चार-पांच लोगों के शामिल होने की आशंका है। पुलिस मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नजर रख रही है। शव मिलने के बाद बंद किए गए ऑपरेशन थिएटर को फिर से शुरू कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की नवीन ओपीडी में छह अक्टूबर को केमिकल इंजीनियर अशोक गावंडे की हत्या कर शव को पानी की टंकी में डालने के मामले में पुलिस अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। एक दिन पूर्व मृतक के साले प्रफुल्ल नगारकर का बयान कोतवाली में दर्ज करने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को कोतवाली में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया लेकिन वो नहीं आई।
ऐसे में मंगलवार की रात प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह गोरखपुर के हुमायुंपुर स्थित मृतक के साले के घर पहुंचे और मृतक की पत्नी अनीता गावंडे का बयान दर्ज किया। पुलिस इसमामले को पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से की गई हत्या मान कर चल रही है।
जांच में यह बात भी सामने आई है कि घटना में चार से पांच लोगों की संलिप्तता रही है। पुलिस के लिए यह घटना चुनौती बन गई है। मृतक की पत्नी बयान लेते समय काफी नर्वस थी। खुलकर अपनी बात रखी। पुलिस मृतक की पत्नी व उनके साले का बयान लेने के बाद दोनों का मिलान कर रही है।
इसके अलावा मेडिकल कालेज के जिस सर्जिकल वार्ड में अशोक भर्ती थे, वहां तैनात स्वास्थ्यकर्मियों की गतिविधियों को भी पुलिस वाच कर रही है। पुलिस का मानना है कि हत्या कर उतनी ऊंची पानी की टंकी में बिना चार से पांच लोगों की मदद से नहीं डाला जा सकता है। पुलिस को इस घटना में अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिस पर काम कर रही है।
भर्ती के दौरान अशोक के दर्ज कराए मोबाइल नंबर पर फोन करने पर गालियां बक रही महिला
अशोक गावंडे ने मेडिकल कालेज में भर्ती के दौरान अपना नाम पता लिखाते समय जो मोबाइल नंबर लिखाया है उस पर फोन करने पर एक महिला उठा रही है। फोन लगते ही वह गालियां देना शुरू कर दे रही है। उसकी भाषा किसी अन्य प्रदेश की लग रही है। पुलिस कर्मी भी महिला को फोन कर कोपभाजन बन रहे हैं।
मेडिकल कालेज के स्वास्थ्यकर्मियों में है दहशत का माहौल
मेडिकल कालेज में पुलिस की आवाजाही व पूछताछ से स्वास्थ्यकर्मियों में दहशत का माहौल है। मेडिकल कालेज के चौकी प्रभारी व प्रभारी निरीक्षक कई बार पूछताछ के लिए मेडिकल कालेज पहुंच चुके हैं। पूछताछ के दौरान वार्ड में तैनात कई स्वास्थ्यकर्मियों के माथे पर चिंता की लकीरें देखी गई हैं। स्वास्थ्यकर्मी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस हम लोगों को अपना कार्य नहीं करने दे रही है।
बंद ओटी खुली, शुरू हुआ मेडिकल कालेज में आपरेशन
मेडिकल कालेज में शव के रहते पानी की आपूर्ति होने से नवीन ओपीडी की चारो ओटी में आपरेशन का कार्य ठप कर दिया गया था। जिससे हड्डी व सामान्य सर्जरी बंद थी। वायु परीक्षण व कीटाणु परीक्षण के लिए नमूना मेडिकल कालेज के माइक्रोबायोलाजी विभाग में भेजा गया था। नमूना ठीक पाए जाने पर ओटी को शुरू करने की हरी झंडी दे दी गई। ऐसे में मेडिकल कालेज में ओटी में आपरेशन का कार्य शुरू कर दिया गया।
मेडिकल कालेज में इंजीनियर अशोक की हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। शव की शिनाख्त के बाद मुकदमा दर्ज करने किया गया उसके बाद धीरे-धीरे जांच के क्रम में पुलिस आगे बढ़ रही है। थोड़ी कठिनाई आ रही है लेकिन घटना का पर्दाफाश जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है।
आनंद कुमार पांडेय, एएसपी उत्तरी
