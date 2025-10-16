केमिकल इंजीनियर की पत्नी के मायके पहुंची कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया बयान, देवरिया मेडिकल काॅलेज में मिली थी लाश

जागरण संवाददाता, देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की नवीन ओपीडी में छह अक्टूबर को केमिकल इंजीनियर अशोक गावंडे की हत्या कर शव को पानी की टंकी में डालने के मामले में पुलिस अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। एक दिन पूर्व मृतक के साले प्रफुल्ल नगारकर का बयान कोतवाली में दर्ज करने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को कोतवाली में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया लेकिन वो नहीं आई।

ऐसे में मंगलवार की रात प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह गोरखपुर के हुमायुंपुर स्थित मृतक के साले के घर पहुंचे और मृतक की पत्नी अनीता गावंडे का बयान दर्ज किया। पुलिस इसमामले को पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से की गई हत्या मान कर चल रही है।

जांच में यह बात भी सामने आई है कि घटना में चार से पांच लोगों की संलिप्तता रही है। पुलिस के लिए यह घटना चुनौती बन गई है। मृतक की पत्नी बयान लेते समय काफी नर्वस थी। खुलकर अपनी बात रखी। पुलिस मृतक की पत्नी व उनके साले का बयान लेने के बाद दोनों का मिलान कर रही है।

इसके अलावा मेडिकल कालेज के जिस सर्जिकल वार्ड में अशोक भर्ती थे, वहां तैनात स्वास्थ्यकर्मियों की गतिविधियों को भी पुलिस वाच कर रही है। पुलिस का मानना है कि हत्या कर उतनी ऊंची पानी की टंकी में बिना चार से पांच लोगों की मदद से नहीं डाला जा सकता है। पुलिस को इस घटना में अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिस पर काम कर रही है।



भर्ती के दौरान अशोक के दर्ज कराए मोबाइल नंबर पर फोन करने पर गालियां बक रही महिला

अशोक गावंडे ने मेडिकल कालेज में भर्ती के दौरान अपना नाम पता लिखाते समय जो मोबाइल नंबर लिखाया है उस पर फोन करने पर एक महिला उठा रही है। फोन लगते ही वह गालियां देना शुरू कर दे रही है। उसकी भाषा किसी अन्य प्रदेश की लग रही है। पुलिस कर्मी भी महिला को फोन कर कोपभाजन बन रहे हैं।