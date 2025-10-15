जन्मदिन पार्टी के बहाने ले जाकर दोस्त ने चाकू से गोद कर की युवक की हत्या, गांव में मच गई खलबली
देवरिया के भाटपाररानी में एक युवक की उसके दोस्त ने जन्मदिन पार्टी के बहाने ले जाकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक के शरीर पर 12 से अधिक वार किए गए थे। घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें दोस्त ने युवती भगाने का राज खोलने पर युवक को मार डाला। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, भाटपाररानी (देवरिया)। अपने ननिहाल में सोमवार की रात जन्मदिन पार्टी के बहाने ले जाकर दोस्त ने युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। युवक के शरीर पर चाकू के 12 से अधिक चोट के निशान थे।
घटनास्थल से पुलिस ने तीन जोड़ी चप्पल, प्लास्टिक की थैली, पत्तल व शराब की बोतल बरामद किया है। घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि आरोपित दोस्त एक युवती को भगाकर ले गया था, जिसका राज युवक ने सार्वजनिक कर दिया था।
उसी समय से दोस्त खार खाए था और मौके की तलाश कर रहा था। मृतक की बहन काजू यादव की तहरीर पर पुलिस ने दोस्त के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
बनकटा थाना क्षेत्र के कोठिलवा गांव के रहने वाले 20 वर्षीय मन्नू यादव पुत्र उमेश यादव सोमवार की शाम घर पर थे। तभी गांव का रहने वाला दोस्त अश्वनी गुप्ता पुत्र वीरेंद्र गुप्ता आया और भाटपाररानी थाना क्षेत्र के बरईपार बाबू गांव अपने ननिहाल में जन्मदिन पार्टी के बहाने बुलाकर ले गया।
मन्नू की बाइक में पेट्रोल नहीं था तो अश्वनी बोतल में पेट्रोल लेकर आया व बाइक में पेट्रोल डालकर मन्नू को साथ लेकर चला गया। देर शाम तक मन्नू घर नहीं पहुंचा तो मां व बहन को चिंता होने लगी। दोनों ने दोस्त अश्वनी के घर जाकर उसकी मां से पूछा तो उसने बताया कि अश्वनी जन्मदिन पार्टी में शामिल होने अपने ननिहाल बरईपार बाबू गया है।
रात में मन्नू घर नहीं लौटा। मंगलवार की सुबह पुलिस ने बरईपार बाबू गांव में मन्नू का शव मिलने की सूचना स्वजन को दी। स्वजन ने मौके पर जाकर शव की पहचान की। एएसपी सुनील सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
थानाध्यक्ष भाटपाररानी देवेंद्र सिंह ने बताया कि कोठिलवा गांव के आरोपित अश्वनी गुप्ता के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश की जा रही है।
