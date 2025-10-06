देवरिया मेडिकल कॉलेज में पांचवीं मंजिल पर टंकी में मिला शव, मची सनसनी
देवरिया मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल वार्ड में पानी की टंकी के अंदर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। वार्ड के पांचवीं मंजिल पर स्थित टंकी में शव मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। तीमारदारों ने पानी में बदबू आने की शिकायत की थी जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने टंकी का ढक्कन खुलवाकर शव को बरामद किया।
जागरण संवाददाता, देवरिया। महर्षि देवरहा मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल वार्ड के पांचवीं मंजिल पर पानी की टंकी में सोमवार की शाम शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोग हत्या कर शव छिपाने की आशंका जताई जा रहे हैं। सीओ सदर ने मौके पर पहुंचकर टंकी का टक्कर हटवाया तो शव देखकर दंग रह गए। टंकी में पानी भरने के कारण शव को बाहर नहीं निकाला जा सका।
सुबह टंकी की पानी की आपूर्ति वार्डों में हो रही थी। तीमारदारों ने पानी में बदबू आने की शिकायत की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाम को बदबू आने की शिकायत कई तीमारदारों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से की। इसके बाद आसानी लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी।
सदर कोतवाल विनोद सिंह पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डा.एचके मिश्र की मौजूदगी में पानी की टंकी का ढक्कन खोलवाया तो शव मिला। इसके बाद पानी गिराने का कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन पानी अधिक होने से कारण समय लग रहा था। टंकी में दो ढक्कन लगे थे।
ऐसे में लोगों ने सवाल किया कि आखिर बंद टंकी में शव कैसे पहुंच गया। सीओ संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि टंकी में शव मिला है। उसे बाहर निकाला जा रहा है।
