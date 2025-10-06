यूपी में हूटर और काली फिल्म लगे वाहनों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, इन नेम प्लेट वालों का कट रहा चालान

अमरोहा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हुई। जातिसूचक शब्द बिना हेलमेट वाहन चलाने और अवैध नंबर प्लेट वाले वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस ने 387 वाहनों का चालान किया और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर सोमवार को जिलेभर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। काली फिल्म, हूटर, जातिसूचक शब्द, गलत नंबर प्लेट लगे वाहनों के चालान किए गए।

जिले में यातायात पुलिस का विशेष वाहन चेकिंग अभियान सोमवार को भी जारी रहा। अभियान के दौरान जाति सूचक शब्द लिखे वाहनों पर कार्रवाई की गई। यातायात नियमों की अनदेखी के साथ बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों, लाल-नीली बत्ती, हूटर, सायरन, अवैध नंबर प्लेट, ब्लैक फिल्म तथा सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों का चालान किया गया।