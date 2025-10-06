Language
    यूपी में हूटर और काली फिल्म लगे वाहनों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, इन नेम प्लेट वालों का कट रहा चालान

    By Asif Ali Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:09 PM (IST)

    अमरोहा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हुई। जातिसूचक शब्द बिना हेलमेट वाहन चलाने और अवैध नंबर प्लेट वाले वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस ने 387 वाहनों का चालान किया और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।

    अभियान चलाकर वाहनों के उतारे हूटर व काली फिल्म।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर सोमवार को जिलेभर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। काली फिल्म, हूटर, जातिसूचक शब्द, गलत नंबर प्लेट लगे वाहनों के चालान किए गए।

    जिले में यातायात पुलिस का विशेष वाहन चेकिंग अभियान सोमवार को भी जारी रहा। अभियान के दौरान जाति सूचक शब्द लिखे वाहनों पर कार्रवाई की गई। यातायात नियमों की अनदेखी के साथ बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों, लाल-नीली बत्ती, हूटर, सायरन, अवैध नंबर प्लेट, ब्लैक फिल्म तथा सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों का चालान किया गया।

    टीएसआई अनुज मलिक के नेतृत्व में यातायात पुलिस व थाना स्तर पर गठित पुलिस टीमों ने जिले के प्रमुख चौराहों, बाजारों एवं संवेदनशील मार्गों पर अभियान चलाया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर ही मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत चालान की कार्रवाई की गई।

    इस दौरान कुल 387 वाहनों के चालान किए गए, जिनमें से कई वाहनों पर जाति सूचक शब्द लाल-नीली बत्तियां, हूटर एवं ब्लैक फिल्में मौके पर ही हटाई गईं।

    इसके अलावा स्टैंडर्ड ड्राइविंग करने वाले एवं निर्धारित गति से तेज चलने वाले वाहनों के भी चालान किए गए। पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक किया।

    टीएसआई ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। बताया कि पुलिस प्रशासन का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं है बल्कि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।

