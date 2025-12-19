Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देवरिया में सराफा व्यवसायी ने किया आत्मदाह का प्रयास, अधिकारियों में हड़कंप

    By Pawan Kumar Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:31 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक सराफा व्यवसायी ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मकान व दुकान को खाली कराने गई थी टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, देवरिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुकान व मकान पर कब्जा दिलाने उप्र वित्त निगम के अधिकारियों के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने सराफा व्यवसायी बंगाली प्रसाद वर्मा ने आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों व राजस्वकर्मियों ने उनके हाथ से ज्वलनशील पदार्थ का डिब्बा छीनकर जान बचाई। कब्जा को लेकर पूरे दिन माहौल गरम रहा। देर रात को उप्र वित्त निगम को आंशिक रूप से कब्जा मिल सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर के मालवीय रोड पर बंगाली प्रसाद वर्मा सराफा व्यवसायी हैं। उन्होंने वर्ष 1998 में मकान खरीदा था। बेचने से पहले इस भूमि को बंधक रखकर विक्रेता ने उप्र वित्त निगम से ऋण लिया था। बाद में मामला हाईकोर्ट इलाहाबाद में पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर एकमुश्त समझौता के तहत धनराशि जमा की गई, लेकिन फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया।

    कोर्ट ने उप्र वित्त निगम को नीलामी कर गिरवी रखी संपत्ति को बेचने की अनुमति दी थी। जिसके बाद नीलामी की प्रक्रिया पूरी की गई और एक व्यक्ति को नीलाम कर दी गई। जिसके बाद उप्र वित्त निगम कानपुर के असिस्टेंट मैनेजर मनोज त्रिपाठी, अधीक्षक अरविंद कुमार माथुर समेत अन्य अधिकारी गुरुवार को डीएम से मिले व कब्जा दिलाने की मांग की।

    यह भी पढ़ें- पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को वाराणसी क्‍यों ले गई देवर‍िया पुल‍िस? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात से बढ़ी सरगर्मी

    नायब तहसीलदार सदर शिवेंद्र कौंडिल्य को मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए पुलिस बल के साथ मौके पर कब्जा दिलाने के लिए भेजा गया। दोपहर में सराफा व्यवसायी बंगाली प्रसाद वर्मा व उनके पुत्रों से टीम के बीच कहासुनी होने लगी। इसी बीच बंगाली प्रसाद वर्मा ने दो लीटर के बोतल में रखा ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर उड़ेल लिया। यह देखकर लेखपालों व पुलिसकर्मियों ने हाथ से बोतल छीना व बचाया।

    व्यवसायी का कहना था कि मामला फिर हाईकोर्ट में चल रहा है। इसलिए मौका दिया जाना चाहिए। मामला फिर डीएम के पास पहुंचा। बातचीत के बाद देर रात को उप्र वित्त निगम के अधिकारियों को आंशिक कब्जा दिलाया जा सका। असिस्टेंट मैनेजर मनोज त्रिपाठी ने बताया कि खाली कमरों पर कब्जा दिया गया है। दुकान व ऊपरी मंजिल पर अभी तक कोई कब्जा नहीं मिला है।