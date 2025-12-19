देवरिया में सराफा व्यवसायी ने किया आत्मदाह का प्रयास, अधिकारियों में हड़कंप

जागरण संवाददाता, देवरिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुकान व मकान पर कब्जा दिलाने उप्र वित्त निगम के अधिकारियों के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने सराफा व्यवसायी बंगाली प्रसाद वर्मा ने आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों व राजस्वकर्मियों ने उनके हाथ से ज्वलनशील पदार्थ का डिब्बा छीनकर जान बचाई। कब्जा को लेकर पूरे दिन माहौल गरम रहा। देर रात को उप्र वित्त निगम को आंशिक रूप से कब्जा मिल सका।

शहर के मालवीय रोड पर बंगाली प्रसाद वर्मा सराफा व्यवसायी हैं। उन्होंने वर्ष 1998 में मकान खरीदा था। बेचने से पहले इस भूमि को बंधक रखकर विक्रेता ने उप्र वित्त निगम से ऋण लिया था। बाद में मामला हाईकोर्ट इलाहाबाद में पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर एकमुश्त समझौता के तहत धनराशि जमा की गई, लेकिन फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया।

कोर्ट ने उप्र वित्त निगम को नीलामी कर गिरवी रखी संपत्ति को बेचने की अनुमति दी थी। जिसके बाद नीलामी की प्रक्रिया पूरी की गई और एक व्यक्ति को नीलाम कर दी गई। जिसके बाद उप्र वित्त निगम कानपुर के असिस्टेंट मैनेजर मनोज त्रिपाठी, अधीक्षक अरविंद कुमार माथुर समेत अन्य अधिकारी गुरुवार को डीएम से मिले व कब्जा दिलाने की मांग की।