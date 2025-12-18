कफ सिरप मामले में घिरे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर से मिले अजय राय, साजिश का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, देवरिया। कोडिनयुक्त कफ सिरप मामले में सरकार को बदनाम करने के आरोप में पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर पर पिछले दिनों एक केस दर्ज हुआ है। इस मामले में न्यायालय में पेशी के लिए गुरुवार दोपहर बाद पुलिस टीम उनको देवरिया जिला कारागार से वाराणसी लेकर गई है। शुक्रवार को पूर्व आइपीएस को वाराणसी न्यायालय में हाजिर किया जाएगा।

