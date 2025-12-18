Language
    कफ सिरप मामले में घिरे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर से मिले अजय राय, साजिश का लगाया आरोप

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    देवरिया जिला जेल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कफ सिरप मामले को उठाने पर अमिताभ ठाकु ...और पढ़ें

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से मुलाकात की। जागरण

    जागरण संवाददाता, देवरिया। कोडिनयुक्त कफ सिरप मामले में सरकार को बदनाम करने के आरोप में पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर पर पिछले दिनों एक केस दर्ज हुआ है। इस मामले में न्यायालय में पेशी के लिए गुरुवार दोपहर बाद पुलिस टीम उनको देवरिया जिला कारागार से वाराणसी लेकर गई है। शुक्रवार को पूर्व आइपीएस को वाराणसी न्यायालय में हाजिर किया जाएगा।

    इसके पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को जिला जेल में निरुद्ध पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कफ सिरप मामले को उठाने पर अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध साजिश रची गई है। उनको शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया है।

    कांग्रेस इस मामले में अमिताभ ठाकुर के साथ है। उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी।

