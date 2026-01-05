जागरण संवाददाता, भाटपाररानी। मोटरसाइकिल पर लादकर बिहार जा रही 14 पेटी अवैध देशी शराब के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर श्रीरामपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया।

पुलिस ने मार्निंग वॉकर चेकिंग के दौरान मुखब‍िर की सूचना पर चीनी मिल बाईपास सड़क प्रतापपुर से एक दोपहिया मोटरसाइकिल से बिहार ले जाई जा रही दो बोरी में 14 पेटी अवैध देशी शराब के साथ अर्न्तराज्यीय शराब तस्कर को धर दबोचा।