    14 पेटी अवैध देशी शराब के साथ एक अर्न्तराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, पुल‍िस ने दर्ज क‍िया केस

    By Mohit Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:52 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, भाटपाररानी। मोटरसाइकिल पर लादकर बिहार जा रही 14 पेटी अवैध देशी शराब के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर श्रीरामपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया।

    पुलिस ने मार्निंग वॉकर चेकिंग के दौरान मुखब‍िर की सूचना पर चीनी मिल बाईपास सड़क प्रतापपुर से एक दोपहिया मोटरसाइकिल से बिहार ले जाई जा रही दो बोरी में 14 पेटी अवैध देशी शराब के साथ अर्न्तराज्यीय शराब तस्कर को धर दबोचा।

    पूछताछ में उसने अपना नाम प्रभुदयाल सिंह पुत्र नन्द जी सिंह निवासी मैदनिया (बड़की) , थाना मैरवा, जनपद सिवान बिहार बताया।