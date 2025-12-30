जागरण संवाददाता, देवरिया। गोरखपुर से बनारस जा रही 15103 इंटरसिटी एक्सप्रेस में बैतालपुर तेल डिपो के सामने मंगलवार की शाम डी-टू कोच में ब्रेक जाम होने के कारण अचानक धुआं उठने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। धुआं उठते ही यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका और अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाया। यात्रियों की सूझबूझ से हादसा टल गया। खामी दूर कर ट्रेन को देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया।

ट्रेन नियत समय से दो मिनट की देरी से 4.17 बजे गोरखपुर से रवाना हुई। ट्रेन चौरीचौरा स्टेशन पर ठहराव के बाद 4.57 बजे देवरिया की ओर चली। इसी दौरान गौरी बाजार और बैतालपुर के बीच अचानक डी-टू कोच में धुआं भर गया। यह देखकर यात्री घबरा गए। यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बैतालपुर तेल डिपो के सामने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया।

ट्रेन के रुकते ही यात्री बोगी से कूदने लगे। बोगी में गोरखपुर से सलेमपुर की यात्रा कर रहे लार के कोहरा गांव के रहने वाले यात्री विकास तिवारी, सलेमपुर के मनीष ने बताया कि ट्रेन के रुकते ही अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। करीब 10 मिनट में आग बुझा लिया गया।