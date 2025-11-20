कश्मीर भगाई गई युवती का पांच दिन बाद भी पता नहीं, परिजन हो रहे परेशान

जागरण संवाददाता, देवरिया। प्रेम जाल में फंसा कर कश्मीरी युवक द्वारा देवरिया की युवती को भगाने के मामले में कोतवाली पुलिस को पांच दिन बाद भी सफलता नहीं मिल सकी है। युवती ने अपने घर दो दिन पूर्व फोन कर बताया था कि मैं कश्मीर के युवक अयान के साथ हूं उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच आफ बता रहा है। पुलिस ने सर्विलांस पर काल डिटेल खंगाला तो अंतिम लोकेशन दिल्ली हवाई अड्डा बता रहा है। युवती के नहीं मिलने से स्वजन परेशान है।

शहर के देवरिया खास की रहने वाली युवती भटनी क्षेत्र के एक महाविद्यालय में बीकाम द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह 14 नवंबर को परीक्षा देने महाविद्यालय के लिए निकली। उसके बाद घर नहीं लौटी। देर रात और अगले दिन काफी खोजबीन करने के बाद भी जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका तो स्वजन ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।

पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर युवती की मां व घर के मोबाइल पर आए फोन का काल डिटेल निकालने के लिए सर्विंलांस टीम की मदद ली, लेकिन मोबाइल नंबर के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। अंतिम काल दिल्ली स्थित हवाई अड्डे के पास से आई है उसी के बाद मोबाइल स्विच आफ बता रहा है। घर में युवती की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। रिश्तेदार घर पहुंच ढांढस बंधा रहे हैं।