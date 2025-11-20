देवरिया वक्फ मजार का फर्जीवाड़ा उजागर, कब्रिस्तान का इंद्राज रद्द

जागरण संवाददाता, देवरिया। राजस्व अभिलेखों में दर्ज वक्फ मजार व कब्रिस्तान के कूटरचित इंद्राज को एएसडीएम कोर्ट ने बुधवार को निरस्त कर दिया। साथ ही 1399 फसली खतौनी में अंकित बंजर को कायम व बहाल करने का आदेश पारित किया है। कूटरचित प्रविष्टि अंकित करने वाले दोषी कर्मचारियों व कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विविध कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से खलबली मच गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज से सटे मेहड़ा नगर अंदर तप्पा धतुरा में मजार व कब्रिस्तान बना है, जो नान जेड ए की भूमि बताई जा रही है। तहसील प्रशासन ने अवगत कराया था कि वह भूमि 1399 फसली खतौनी में बंजर अंकित था। इसका रकबा 0.124 हेक्टेयर है। वर्ष 1993 में एडीएम वित्त एवं राजस्व के न्यायालय से जारी जिस परवाना के आधार पर मजार व कब्रिस्तान दर्ज किया गया, उस प्रविष्टि को संदिग्ध व फर्जी बताते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने उप्र राजस्व संहिता 2006 के तहत अभिलेख दुरुस्ती का वाद दाखिल किया। जिसकी सुनवाई पूरी करते हुए एएसडीएम अवधेश निगम की कोर्ट ने आदेश पारित किया है।