    Deoria News: युवकों को बोलेरो से रौंदने वाले दो पशु तस्कर गिरफ्तार, दस दिन से गिरफ्तारी को लेकर जुटी थी पुलिस

    By Saurabh Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    देवरिया में युवकों को बोलेरो से रौंदने वाले दो पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पिछले दस दिनों से इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रह ...और पढ़ें

    पुलिस की गिरफ्त में तस्कर। जागरण

    जागरण संवाददाता, सलेमपुर। पशुओं से भरी बोलेरो से बाइक सवार दो युवकों को मौत के घाट वाले दो तस्करों को कोतवाली पुलिस ने शनिवार को नदावर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक स्कार्पियो वाहन व चाकू भी बरामद हुआ है।

    कोतवाली थाना क्षेत्र के मझौलीराज स्थित भगड़ा भवानी मंदिर के पास पशु तस्कर बोलेरो गाड़ी ने 10 दिसंबर की रात 11 बजे बाइक सवार दो युवकों को रौदते हुए बोलेरो छोड़ भाग निकले। जिसमें एक ही बाइक पर सवार कोतवाली थाना के मझौलीराज के चौबे टोला के रहने वाले 22 वर्षीय सौरभ चतुर्वेदी पुत्र स्व. संजय चतुर्वेदी व उसी मोहल्ले के आशुतोष पांडेय 20 वर्ष पुत्र रमेश पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसमें सौरभ चतुर्वेदी की घटना के दिन ही मृत्यु हो गई।

    घायल आशुतोष पांडेय की उपचार के दौरान किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में गुरुवार को मृत्यु हो गई। घटना को अंजाम देने वाले पशु लदे बोलेरो को आसपास के लोगों ने उसी दिन पुलिस के हवाले कर दिया था।

    शुक्रवार की रात में नदावर पुल के पास से मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मो. दिलशाद पुत्र मो. नसीम, खगौरा, थाना धनौती, सिवान (बिहार) व साहिल अली पुत्र कौसर अली, खगौरा, थाना धनौती, सीवान (बिहार) को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार चतुर्वेदी, चौकी प्रभारी धर्मेन्द्र मिश्र, उप निरीक्षक दीपक पटेल के अलावा सिपाही सोनू कुमार, संदीप गहलौत ,राहुल सिंह यादव व अभिषेक यादव शामिल रहे।