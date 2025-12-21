Deoria News: युवकों को बोलेरो से रौंदने वाले दो पशु तस्कर गिरफ्तार, दस दिन से गिरफ्तारी को लेकर जुटी थी पुलिस

जागरण संवाददाता, सलेमपुर। पशुओं से भरी बोलेरो से बाइक सवार दो युवकों को मौत के घाट वाले दो तस्करों को कोतवाली पुलिस ने शनिवार को नदावर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक स्कार्पियो वाहन व चाकू भी बरामद हुआ है।

