देवरिया में बोले भाजपा विधायक डॉ. शलभ मणि, 'अवैध रूप से बने मजार के भवन को ध्वस्त करे प्रशासन'

जागरण संवाददाता, देवरिया। सदर विधायक डा. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मजार के भवन को ध्वस्त किया जाए। प्रशासन इसे गंभीरता से ले और बुल्डोजर की कार्रवाई त्वरित करे।

मजार की जमीन पर जिन्होंने कब्जा किया है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। जिसने भी फर्जीवाड़ा किया है या इस प्रकरण में जो भी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संलिप्त रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए।