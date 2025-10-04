गन्ना और धान की फसलों पर कहर बना बारिश का पानी, चौपट हुई किसानों की खेती

तेज हवा के साथ हुई बारिश ने तरकुलवा क्षेत्र में गन्ना और धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। केला पपीता अदरक और हल्दी की फसलें भी बर्बाद हो गईं जिससे किसान चिंतित हैं। गन्ने की फसल गिरने से उत्पादन कम होने की आशंका है। किसानों को छठ पर्व से पहले फसल उत्पादन का लाभ मिलने की उम्मीद थी लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

संवाद सूत्र, तरकुलवा । तेज हवा के साथ शुरू हुई वर्षा का पानी गन्ना एवं धान की फसल के लिए कहर बन गया । वहीं केला ,पपीता, अदरक व हल्दी की फसल भी क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक हुई वर्षा से किसानों की काफी क्षति हुई है। जिसको लेकर के किसान चिंतित है ।

शुक्रवार की रात अचानक नौ बजे के बाद से तेज हवा के साथ बरसात शुरू हुई। लगातार दिन-रात वर्षा होने के चलते यहां गन्ने की फसल गिर गई है।वहीं खेत में लगी धान की फसल भी हवा के चपेट में आ गई ।जो धन अभी पकने को थे वह भी और जो अभी धन फूल ले रहे थे वह सभी खेतों में गिर गए है,और पानी में डूब गए। जो किसानों के लिए मुसीबत बन गया है ।

इन फसलों को भी हुआ नुकसान धान धन्य , गन्ना की फसल जब गिर जाती है तो उत्पादन कमहो जाता है और खेत से इसे बाहर निकलने में किसानों के पसीने छूटने लगते हैं। तरकुलवा क्षेत्र के बसंतपुर घूसी ,दुबे टोला, परसौनी, चनहत्ता, कंचनपुर, नकहवा टोला आदि स्थानों पर लगाए गए हल्दी, केला, पपीता, अदरक की फसल भी हवा व पानी के झकोरों से टूट कर रद्द हो गए है।

छठ महापर्व के लिए किसानों में बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिन बाद उन्हें फसल के उत्पादन का लाभ मिलेगा। लेकिन इससे पहले वर्षा का पानी ऐसा कहर बन गया कि उनके उम्मीद पर पानी फिर गया । बसंतपुर घूसी के काशीनाथ कुशवाहा का केला गन्ना ,द्वारपाल सिंह, कुबेर कुशवाहा, शंकर कुशवाहा, उदय चंद्र कुशवाहा, नंदलाल प्रसाद तथा सुरेश कुशवाहा, मदन कुशवाहा, ओम प्रकाश कुशवाहा, जय प्रकाश कुशवाहा, सुदामा कुशवाहा, की धान की फसल पूरी तरह से खेत में गिर गई है।