गन्ना और धान की फसलों पर कहर बना बारिश का पानी, चौपट हुई किसानों की खेती
तेज हवा के साथ हुई बारिश ने तरकुलवा क्षेत्र में गन्ना और धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। केला पपीता अदरक और हल्दी की फसलें भी बर्बाद हो गईं जिससे किसान चिंतित हैं। गन्ने की फसल गिरने से उत्पादन कम होने की आशंका है। किसानों को छठ पर्व से पहले फसल उत्पादन का लाभ मिलने की उम्मीद थी लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
संवाद सूत्र, तरकुलवा । तेज हवा के साथ शुरू हुई वर्षा का पानी गन्ना एवं धान की फसल के लिए कहर बन गया । वहीं केला ,पपीता, अदरक व हल्दी की फसल भी क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक हुई वर्षा से किसानों की काफी क्षति हुई है। जिसको लेकर के किसान चिंतित है ।
शुक्रवार की रात अचानक नौ बजे के बाद से तेज हवा के साथ बरसात शुरू हुई। लगातार दिन-रात वर्षा होने के चलते यहां गन्ने की फसल गिर गई है।वहीं खेत में लगी धान की फसल भी हवा के चपेट में आ गई ।जो धन अभी पकने को थे वह भी और जो अभी धन फूल ले रहे थे वह सभी खेतों में गिर गए है,और पानी में डूब गए। जो किसानों के लिए मुसीबत बन गया है ।
इन फसलों को भी हुआ नुकसान
धान धन्य , गन्ना की फसल जब गिर जाती है तो उत्पादन कमहो जाता है और खेत से इसे बाहर निकलने में किसानों के पसीने छूटने लगते हैं। तरकुलवा क्षेत्र के बसंतपुर घूसी ,दुबे टोला, परसौनी, चनहत्ता, कंचनपुर, नकहवा टोला आदि स्थानों पर लगाए गए हल्दी, केला, पपीता, अदरक की फसल भी हवा व पानी के झकोरों से टूट कर रद्द हो गए है।
छठ महापर्व के लिए किसानों में बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिन बाद उन्हें फसल के उत्पादन का लाभ मिलेगा। लेकिन इससे पहले वर्षा का पानी ऐसा कहर बन गया कि उनके उम्मीद पर पानी फिर गया । बसंतपुर घूसी के काशीनाथ कुशवाहा का केला गन्ना ,द्वारपाल सिंह, कुबेर कुशवाहा, शंकर कुशवाहा, उदय चंद्र कुशवाहा, नंदलाल प्रसाद तथा सुरेश कुशवाहा, मदन कुशवाहा, ओम प्रकाश कुशवाहा, जय प्रकाश कुशवाहा, सुदामा कुशवाहा, की धान की फसल पूरी तरह से खेत में गिर गई है।
इसी तरह क्षेत्र के तवकलपुर , मैनपुर, परास खांड, मुसहरी, वृंदावन, नरायनपुर , गढ़रामपुर ,महुआ पाटन , कनक पूरा,आदि गांव में गन्ने की फसल हवा के चलते खेतों में गिर गई है। जिससे भारी नुकसान हुआ है।
हवा के चलते फसल गिरी
रामपुर कारखाना के रामपुर चंद्रभान, हिरंदापुर ,पांडे चक, सवरेजी मनी, सवरेजी खर्ग , करमहा आदि गांव में भी गन्ने की फसल तेज हवा के चलते खेतों में गिर गई।
प्रगति शील गन्ना किसान राजू सिंह ,मनोज सिंह, पप्पू सिंह, रणजीत सिंह, बबलू सिंह, विनय सिंह, महेश सिंह, जय सिंह आदि ने बताया कि पानी की आवश्यकता थी ।लेकिन तेज हवा के साथ वर्षा का पानी फसलों के लिए फायदे की जगह नुकसान कर गया है। उधर गौरा के रहने वाले रोहित राय, गुद्दीजोर के रहने वाले के डी पांडे के खेतों में लगाया गया सागौन का दर्जनों पेड़ टूट करके क्षतिग्रस्त हो गया है।
