UP के इस जिले में CMO ने मारा छापा, अनुपस्थित मिले तीन चिकित्सकों सहित नौ का वेतन रोका

देवरिया में सीएमओ डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने रुद्रपुर मदनपुर और खोड़ा के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई कमियां पाई गईं जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। ड्यूटी से नदारद रहने पर डॉक्टरों समेत नौ स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन रोका गया और उन्हें नोटिस जारी किया गया।

जागरण संवाददाता, देवरिया। सीएमओ डा. अनिल कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर और खोड़ा का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं एवं मौजूद दवाओं की जमीनी हकीकत देखी। कमियां मिलने पर फटकार लगाई और सुधर जाने की हिदायत दी। वहीं चिकित्सकों सहित नौ स्वास्थ्यकर्मियों के अनुपस्थित रहने पर वेतन रोकते हुए नोटिस जारी किया। सीएमओ के निरीक्षण से चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों ने खलबली मची रही। सीएमओ सबसे पहले पीएचसी रुद्रपुर पहुंचे। यहां उपस्थिति पंजिका देखी, जिसमें दो चिकित्सक में डा. नरेंद्र कुमार नवीन, डा. अनुपम, एएनएम सुनीता, फार्मासिस्ट राजू गौतम, वार्ड ब्वाय साकेत मिश्रा, विकास द्विवेदी, अजय चौहान अनुपस्थित मिले। सीएमओ सभी का वेतन रोकते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

