Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP के इस जिले में CMO ने मारा छापा, अनुपस्थित मिले तीन चिकित्सकों सहित नौ का वेतन रोका

    By SAURABH MISHRA Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    देवरिया में सीएमओ डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने रुद्रपुर मदनपुर और खोड़ा के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई कमियां पाई गईं जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। ड्यूटी से नदारद रहने पर डॉक्टरों समेत नौ स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन रोका गया और उन्हें नोटिस जारी किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    अस्पताल का निरीक्षण करते सीएमओ डा. अनिल कुमार गुप्ता बीच में। जागरण

    जागरण संवाददाता, देवरिया। सीएमओ डा. अनिल कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर और खोड़ा का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं एवं मौजूद दवाओं की जमीनी हकीकत देखी।

    कमियां मिलने पर फटकार लगाई और सुधर जाने की हिदायत दी। वहीं चिकित्सकों सहित नौ स्वास्थ्यकर्मियों के अनुपस्थित रहने पर वेतन रोकते हुए नोटिस जारी किया। सीएमओ के निरीक्षण से चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों ने खलबली मची रही।

    सीएमओ सबसे पहले पीएचसी रुद्रपुर पहुंचे। यहां उपस्थिति पंजिका देखी, जिसमें दो चिकित्सक में डा. नरेंद्र कुमार नवीन, डा. अनुपम, एएनएम सुनीता, फार्मासिस्ट राजू गौतम, वार्ड ब्वाय साकेत मिश्रा, विकास द्विवेदी, अजय चौहान अनुपस्थित मिले। सीएमओ सभी का वेतन रोकते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने परिसर की साफ सफाई को देखा। उन्होंने स्वास्थ्य कार्मियों से अस्पताल परिसर को साफ सफाई के साथ स्वच्छ रखने का निर्देश दिया। सीएचसी परिसर की साफ-सफाई देखने के साथ ओपीडी, इमरजेंसी, पैथोलॉजी, वैक्सीन रूम, बीपीएमयू यूनिट, लेबर रूम में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली।

    यह भी पढ़ें- देवरिया में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, बिजली गिरने से युवक की मौत

    इसके बाद सीएमओ पीएचसी मदनपुर पहुंचे। यहां भी उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा और उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया। यहां एक चिकित्सक डा. जावेद अनुपस्थित मिले। सीएमओ ने उनका वेतन रोकते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

    वहीं पीएचसी खोड़ा में वार्ड ब्वाय बुद्धू चंद अनुपस्थित रहे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएमओ अश्वनी पांडेय, जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता विश्वनाथ मल्ल मौजूद रहे।