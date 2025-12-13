CJM ने कोर्ट की सुरक्षा के प्रभारी दारोगा से मांगा स्पष्टीकरण, Ex- IPS अमिताभ ठाकुर के पेशी के समय कोर्ट परिसर में घुसे थे बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी

विधि संवाददाता, देवरिया। फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री के आरोपित पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर दीवानी न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान बिना अनुमति बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के घुसने पर न्यायालय सुरक्षा की प्रभारी अधिकारी व सीजेएम मंजू कुमारी ने सख्त एतराज जताया है। उन्होंने न्यायालय सुरक्षा के प्रभारी दारोगा राजेश पांडेय से स्पष्टीकरण मांगा है।

उन्होंने कहा है कि 10 दिसंबर को न्यायालय परिसर में बिना संज्ञान के बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी न्यायालय परिसर में सुबह से ही उपस्थित थे। इसकी न तो मौखिक, न ही लिखित सूचना दी गई। जबकि न्यायालय परिसर में बिना सूचना या अनुमति कोई नहीं आ सकता।

इसके पहले भी न्यायालय परिसर में चोरी की घटना की जानकारी मुझे बतौर प्रभारी अधिकारी सुरक्षा न्यायालय होने के बाद नहीं दी गई। उपेक्षापूर्ण कार्य करने पर कार्रवाई के लिए क्यों न एसपी को पत्र लिखा जाए।

पूर्व आइपीएस अधिकारी की जमानत की अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल जालसाजी कर औद्योगिक प्लाट खरीद-बिक्री करने के आरोप में दो दिन पहले जेल भेजे गए पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत की अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई। इस मामले में 15 दिसंबर को सुनवाई होगी। जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।