Bihar Election Result 2025: माननीयों की मेहनत रंग लाई, खूब खिला कमल व जमकर चला तीर

सुधांशु त्रिपाठी, देवरिया। बिहार के विधानसभा चुनाव में जिले के माननीयों की मेहनत रंग लाई है। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में दो मंत्रियों और चार विधायकों ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बिहार में प्रचार के लिए डेरा डाला था। बिहार के चुनावी महासमर में देवरिया के राजनीतिक दिग्गजों ने रणनीति बनाकर दमखम दिखाया और अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय दिया। शुक्रवार को आए परिणाम में अधिकांश सीटों पर भाजपा कमल खिला है और जनता दल यू के तीर जमकर चले हैं। वहीं महागठबंधन के लिए प्रचार करने गए सपा नेताओं के प्रचार का कुछ सीटों पर असर दिखा है।

कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही विधानसभा क्षेत्र लौरिया व बगहा में चुनाव प्रचार में उतरे थे। बगहा में भाजपा के प्रत्याशी रामसिंह व लौरिया में भाजपा के प्रत्याशी विनय बिहारी को शानदार जीत मिली है। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने पश्चिमी चंपारन के नरकटियागंज में प्रचार में जुटी थीं। यहां से भाजपा प्रत्याशी संजय कुमार पांडेय को विजय मिली है।जमुई संसदीय क्षेत्र के छह विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी के तौर पर सदर विधायक डा.शलभ मणि त्रिपाठी ने कमान संभाली थी, जिनमें पांच सीटें एनडीए प्रत्याशियों की झोली में आई हैं।

जमुई से भाजपा की श्रेयसी सिंह, तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, शेखपुरा से जदयू के रणधीर कुमार सोनी, झाझा से जदयू के ही दामोदर रावत, सिकंदरा से हम पार्टी से प्रफुल्ल कुमार ने जीत हासिल की।जबकि चकाई विधानसभा सीट से महागठबंधन की प्रत्याशी सावित्री देवी विजयी हुईं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा बचाने में सफलता मिली है।