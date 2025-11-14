केमिकल इंजीनियर मौत मामला: मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से जुड़े घटना के तार, गहनता से छानबीन
देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में केमिकल इंजीनियर अशोक गावंडे की हत्या की जांच में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। जांच में पता चला है कि कुछ मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी इस घटना में शामिल थे। पुलिस सबूत जुटा रही है और सफाई कर्मचारियों द्वारा जांच को प्रभावित करने के प्रयास को विफल कर दिया गया है। पुलिस जल्द ही मामले का पर्दाफाश करने के करीब है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में केमिकल इंजीनियर अशोक गावंडे की छह अक्टूबर को हत्या कर पानी के टंकी के शव डालने के मामले में पुलिस को कई राज की बातें पता चली हैं। पुलिस की जांच व मिले अब तक के साक्ष्य में पता चला है कि घटना को अंजाम देने में मेडिकल कालेज के कुछ कर्मचारी शामिल रहे हैं। जांच के दौरान घटना के तार मेडिकल कालेज के कुछ कर्मचारियों से जुड़ गए हैं।
पुलिस अब पर्याप्त साक्ष्य जुटाने में लगी है। जिससे इस बार किसी आरोपित को उठाया जाए तो प्रमाण के साथ उठाया जाए। जिससे मेडिकल कॉलेज प्रशासन व वहां के कर्मचारी कुछ कहने की स्थिति में न रहें। पुलिस की माने तो अगर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से कुछ दिन और पूछताछ चली होती तो घटना का पर्दाफाश हो गया होता।
पुलिस सूत्रों की माने तो सफाई कर्मियों ने आंदोलन को हथियार बनाकर पुलिस की जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस इस चालाकी को बखूबी समझ रही है। पुलिस कुछ दिन के लिए इस प्रकरण में चुप्पी साधे हुए थी लेकिन जांच का कार्य जारी रखी है।
इस प्रकरण में एक सफाईकर्मी व स्वास्थ्यकर्मी के दो दोस्तों व कई नजदीकियों को पुलिस ने उठा कर पूछताछ की है। जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पुलिस घटना के पर्दाफाश के काफी करीब तक पहुंच गई है।
प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अशोक गावंडे हत्याकांड की जांच काफी गहनता से की जा रही है। पुलिस घटना के पर्दाफाश के काफी करीब पहुंच गई है।
