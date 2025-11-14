केमिकल इंजीनियर मौत मामला: मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से जुड़े घटना के तार, गहनता से छानबीन

जागरण संवाददाता, देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में केमिकल इंजीनियर अशोक गावंडे की छह अक्टूबर को हत्या कर पानी के टंकी के शव डालने के मामले में पुलिस को कई राज की बातें पता चली हैं। पुलिस की जांच व मिले अब तक के साक्ष्य में पता चला है कि घटना को अंजाम देने में मेडिकल कालेज के कुछ कर्मचारी शामिल रहे हैं। जांच के दौरान घटना के तार मेडिकल कालेज के कुछ कर्मचारियों से जुड़ गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अब पर्याप्त साक्ष्य जुटाने में लगी है। जिससे इस बार किसी आरोपित को उठाया जाए तो प्रमाण के साथ उठाया जाए। जिससे मेडिकल कॉलेज प्रशासन व वहां के कर्मचारी कुछ कहने की स्थिति में न रहें। पुलिस की माने तो अगर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से कुछ दिन और पूछताछ चली होती तो घटना का पर्दाफाश हो गया होता।

पुलिस सूत्रों की माने तो सफाई कर्मियों ने आंदोलन को हथियार बनाकर पुलिस की जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस इस चालाकी को बखूबी समझ रही है। पुलिस कुछ दिन के लिए इस प्रकरण में चुप्पी साधे हुए थी लेकिन जांच का कार्य जारी रखी है।