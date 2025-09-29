देवरिया में पूजा के लिए कलश भरने गए 4 युवक सरयू नदी में डूबे, एक को बचाया

बरहज में नवरात्र पूजा के लिए सरयू नदी के नर्वदेश्वर घाट पर कलश भरने गए चार युवक डूब गए जिनमें से एक को बचा लिया गया। पुलिस और गोताखोर अन्य तीन युवकों - विवेक रंजीत और चंद्रशेखर की तलाश कर रहे हैं। घटना के बाद मृतकों के परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, बरहज । नवरात्र में पूजा के लिए सोमवार की सुबह सरयू नदी के नर्वदेश्वर घाट पर कलश भरने गए चार युवक डूब गए। आसपास के लोगों ने पुलिस की मदद से एक युवक को बचा लिया है। पुलिस ने हादसे के शिकार युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जबकि नदी में डूबे तीन युवकों की तलाश के लिए सर्च अभियान चला रही है। हादसे के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

कलश भरने गए थे युवक बरहज थाना क्षेत्र के नर्वदेश्वर घाट पर कलश भरने गए चार युवक गांगुली निषाद पुत्र बाबू लाल, विवेक (19) पुत्र बेचन, रंजीत (21) पुत्र अच्छेलाल और चंद्रशेखर पुत्र कोमल नदी में अचानक डूबने लगे। घाट पर मौजूद लोगों के शोर मचाने पर पुलिस और गोताखारों ने एक युवक गांगुली निषाद पुत्र बाबू लाल निषाद को बचा लिया है।