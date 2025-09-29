Language
    देवरिया में पूजा के लिए कलश भरने गए 4 युवक सरयू नदी में डूबे, एक को बचाया

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:39 AM (IST)

    बरहज में नवरात्र पूजा के लिए सरयू नदी के नर्वदेश्वर घाट पर कलश भरने गए चार युवक डूब गए जिनमें से एक को बचा लिया गया। पुलिस और गोताखोर अन्य तीन युवकों - विवेक रंजीत और चंद्रशेखर की तलाश कर रहे हैं। घटना के बाद मृतकों के परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

    रयू नदी में कलश भरने गए चार युवक डूबे। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरहज । नवरात्र में पूजा के लिए सोमवार की सुबह सरयू नदी के नर्वदेश्वर घाट पर कलश भरने गए चार युवक डूब गए। आसपास के लोगों ने पुलिस की मदद से एक युवक को बचा लिया है। पुलिस ने हादसे के शिकार युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जबकि नदी में डूबे तीन युवकों की तलाश के लिए सर्च अभियान चला रही है। हादसे के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    कलश भरने गए थे युवक

    बरहज थाना क्षेत्र के नर्वदेश्वर घाट पर कलश भरने गए चार युवक गांगुली निषाद पुत्र बाबू लाल, विवेक (19) पुत्र बेचन, रंजीत (21) पुत्र अच्छेलाल और चंद्रशेखर पुत्र कोमल नदी में अचानक डूबने लगे। घाट पर मौजूद लोगों के शोर मचाने पर पुलिस और गोताखारों ने एक युवक गांगुली निषाद पुत्र बाबू लाल निषाद को बचा लिया है।

    जबकि नदी में डूबे तीन अन्य युवकों विवेक (19) पुत्र बेचन, रंजीत (21) पुत्र अच्छेलाल और चंद्रशेखर पुत्र कोमल की तलाश हो रही है। हादसे की सूचना के बाद नर्वदेश्वर घाट पर पर पहुंचे डूबे युवकों के स्वजन बदहवास होकर बिलख रहे हैं। गोताखोर और पुलिस बल के जवान नदी में सर्च आपरेशन चला रहे हैं।