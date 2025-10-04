देवरिया में मतांतरण मामला भाई-बहन को कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत

एसएस माल की मालकिन तरन्नुम जहां और उनके भाई गौहर को मतांतरण मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने जमानत देने से इनकार कर दिया। तरन्नुम ने अग्रिम जमानत और गौहर ने नियमित जमानत के लिए अर्जी दी थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अब तरन्नुम के पास आत्मसमर्पण या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है।

विधि संवाददाता देवरिया। एसएस माल की मालकिन तरन्नुम जहां व उनके भाई गौहर को मतांतरण के अलग-अलग मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। एसएस माल की मालकिन तरन्नुम जहां ने कोतवाली थाना क्षेत्र के मतांतरण के मामले में अग्रिम जमानत याचिका व गौहर ने खुखुंदू थाना क्षेत्र के अपहरण व मतांतरण के मामले में नियमित जमानत प्रार्थना पत्र जनपद न्यायाधीश राममिलन सिंह के यहां दाखिल किया था। जनपद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाक्सो ) वीरेंद्र सिंह की अदालत में अंतरित कर दी ।

खुखुंदू थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने बरडीहां लाला निवासी गौहर अंसारी के विरुद्ध अपहरण व मतांतरण का मुकदमा 28 अगस्त 2025 को थाना खुखुंदू में दर्ज कराया था। 30 अगस्त को पुलिस ने गौहर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां उसे जेल भेज दिया गया था।