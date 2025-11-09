Language
    साइबर ठगों ने अकाउंट चालू करने के लिए मांगा ATM नंबर, ग्राहक के खाते से उड़ाए 1.03 लाख रुपये

    By Manoj Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    साइबर ठगों ने एक ग्राहक को खाता चालू करने के नाम पर एटीएम नंबर पूछकर 1.03 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित को खाता सक्रिय करने के लिए कॉल आया था, जिसमें ठगों ने एटीएम नंबर और अन्य जानकारी हासिल कर ली। पीड़ित ने साइबर अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई है।

    साइबर अपराधियों ने ग्राहक के खाते से उड़ाए 1.03 लाख रुपये।

    संवाद सूत्र, तरकुलवा। एक व्यक्ति के खाते से साइबर अपराधियों ने 1.03 लाख रुपये उड़ा दिए। मैसेज आने के बाद पीड़ित ने तरकुलवा पुलिस को तहरीर देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के बघड़ा महुआरी गांव निवासी अयोध्या राय के मोबाइल पर नौ अक्टूबर को काल योनो एसबीआई के कस्टमर केयर के नाम पर आया। उसने कहा कि आपका पे फोन बंद चल रहा है।

    इसके लिए यूजर आईडी व पासपोर्ट के लिए आपका एटीएम कार्ड का लास्ट का छह फिंगर नंबर व जन्मतिथि आप भेज दीजिए तो आपका योनो एसबीआइचालू हो जाएगा। इसके बाद योनो एसबीआई चालू हो गया, लेकिन 11 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर एसएमएस आया कि आपके खाते से 1.03 लाख कट चुका है।

    इसके बाद वह गोरखपुर के मोहद्दीपुर स्थित एसबीआई शाखा के मैनेजर को इसके सूचना दी। तब मालूम हुआ कि रकम एमडी युसूफ खान के अकाउंट में गया है, जो कोलकाता का रहने वाला है।

    पुलिस ने मामले में पश्चिम बंगाल के कोलकाता तिलजला के रहने वाले एमडी युसूफ खान के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय ने बताया कि इस मामले मुकदमा दर्ज है अन्य प्रक्रिया चल रही है।